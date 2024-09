Motoboy é morto a tiros durante entrega no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara

O motoboy Lucas Henrique Mendes, de 31 anos, morreu na noite deste sábado (21) durante uma entrega no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele levou ao menos oito tiros.

O motoboy trabalhava em uma lanchonete de Santa Bárbara e saiu para entregar o pedido de uma mulher, no valor de R$ 144. A motocicleta, uma Honda CG Titan 150, foi encontrada ao lado do rapaz.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro Edison Mano, mas não resistiu aos ferimentos.

O motoboy, que era morador do Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, foi atingido por disparos no pescoço, tórax, abdômen e acima do joelho.

Ninguém foi preso e a motivação do crime é desconhecida.