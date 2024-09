A partir desta semana, os centros e clínicas de vacinação particulares do País começam a receber as primeiras doses de Abrysvo, desenvolvida pela Pfizer. Trata-se da única vacina aprovada no Brasil com indicação para os dois grupos populacionais mais vulneráveis às infecções provocadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR): idosos e bebês (a partir da imunização de suas mães, durante a gestação)2.

Neste ano, até o momento, dados oficiais apontam que o VSR se mantém como a causa mais frequente de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na população brasileira, detectado em 41,6% dos diagnósticos com resultado positivo para algum vírus respiratório3. Além disso, o VSR permanece entre os principais responsáveis pelos casos de internação e morte de crianças com até 2 anos de idade no País3.

A forte presença do VSR no cenário epidemiológico brasileiro reforça os dados da literatura médica sobre o tema. Nas crianças menores de 2 anos de idade, o VSR chega a ser responsável por até 40% das pneumonias e 75% dos quadros de bronquiolite – uma inflamação aguda das ramificações que conduzem o ar para dentro dos pulmões, podendo causar quadros graves, que demandam internação4. Globalmente, infecções por VSR também constituem uma das principais causas de morte em bebês1.

“O início da vacinação com Abrysvo é um grande marco para o Brasil e reforça o compromisso da Pfizer de inovar para oferecer soluções eficazes e seguras que respondam aos maiores desafios de saúde do nosso tempo”, afirma a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro. Paralelamente à parceria com a rede privada de imunização, a Pfizer também solicitou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), em julho, a inclusão de Abrysvo no Programa Nacional de Imunizações (PNI), para aplicação nos postos de saúde. Neste momento, esse pedido está sob análise do Ministério da Saúde.

“Continuaremos a trabalhar, tanto na rede privada quanto com o sistema público, para permitir que a nossa vacina possa chegar ao maior número possível de pessoas elegíveis, como forma de aumentar a proteção contra um vírus tão desafiador como o VSR”, diz a diretora de Primary Care da Pfizer Brasil, Camila Alves. “Nesse contexto, os centros privados de vacinação têm um papel importante para a prevenção de doenças, seja contribuindo para aumentar a cobertura vacinal ou colaborando para a educação da população sobre a importância da imunização e o combate à desinformação”, completa a executiva.

Público-alvo da vacina

Aprovada no Brasil em abril deste ano, Abrysvo também está licenciada nos Estados Unidos e na Europa, tanto para gestantes quanto para idosos5, bem como em outros países e regiões. Na Argentina, por exemplo, a vacinação de mulheres grávidas com o imunizante desenvolvido pela Pfizer foi iniciada em março deste ano, nas redes pública e privada, cobrindo até o momento cerca de 57% da população de gestantes elegíveis6.

Mulheres grávidas devem receber uma única dose de Abrysvo entre as semanas 24 e 36 da gestação, como forma de oferecer resposta imune contra infecções respiratórias causadas por VSR nos bebês até 6 meses de idade7. “Quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento”, comenta Adriana. “O desenvolvimento de vacinas para gestantes é considerado prioritário pela Organização Mundial de Saúde, podendo reduzir as taxas de mortalidade infantil, aliviar a sobrecarga das unidades hospitalares pediátricas e, é claro, evitar esse forte impacto para as famílias”, afirma.

Para os idosos a partir de 60 anos a indicação também é de uma única dose7. “Os mais velhos também constituem um grupo de risco para desdobramentos graves da infecção pelo VSR. Essas complicações podem, inclusive, agravar ou desestabilizar condições de saúde pré-existentes, como cardiopatias, pneumopatias, diabete e nefropatias”, diz a médica.

Segurança e eficácia

A aprovação de Abrysvo no Brasil foi baseada nos resultados dos estudos realizados durante seu programa de desenvolvimento clínico, que demonstraram a eficácia e a segurança da vacina tanto para idosos quanto para bebês – a partir da imunização de suas mães. No estudo de fase 3 para a indicação materno-fetal, a vacina se mostrou capaz de prevenir 82% das formas graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR em crianças de até 3 meses de idade, porcentagem que se mantém elevada, em 69%, para bebês até os 6 meses8.

Mais de 7 mil gestantes participaram do estudo, envolvendo 18 centros de pesquisa ao redor do mundo, sendo quatro deles localizados no Brasil: dois no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e um no interior de São Paulo. Em idosos o imunizante também demonstrou resultados consistentes durante sua avaliação no programa clínico, alcançando uma eficácia de 85,7% contra quadros graves provocados pelo VSR9.

O perigo do VSR

Altamente contagioso, o VSR está associado a surtos em ambientes hospitalares, especialmente em unidades neonatais, com elevada morbimortalidade10. Estima-se que o VSR seja responsável por 66 mil a 199 mil mortes por ano em menores de 5 anos no mundo1.

A transmissão do VSR ocorre por meio do contato direto com gotículas de saliva ou secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada11. Em geral, as primeiras manifestações da infecção pelo VSR são coriza, tosse leve e, em alguns casos, febre. No período de um a dois dias pode ocorrer piora da tosse, dificuldade para respirar, aumento da frequência respiratória e chiado no peito11.

O maior fator de risco para a doença por VSR na infância é a pouca idade, de modo que os bebês menores de 3 meses são os mais suscetíveis1. Sexo masculino, prematuridade, doença pulmonar prévia ou doença congênita são outros elementos que tornam as crianças mais suscetíveis aos quadros graves. A presença de irmãos mais velhos em casa também aumenta o risco de hospitalização pelo VSR1.

