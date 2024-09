Motoboy morto a tiros em Santa Bárbara foi atropelado pelo ex-patrão em abril

O motoboy Lucas Henrique Mendes, de 31 anos, morto com oito tiros em Santa Bárbara d’Oeste na noite de sábado (21), no bairro Cruzeiro do Sul, também foi atropelado propositalmente pelo ex-patrão no mês de abril.

O vídeo do atropelamento, que circulou nas redes sociais na época, mostrava uma tentativa de homicídio cometida pelo ex-patrão após uma suposta relação amorosa entre o ex-funcionário e a mulher do empresário. Com a desconfiança, o empresário teria ido atrás do ex-funcionário e tentou atropelá-lo com um veículo enquanto este andava com sua motocicleta. A ação foi filmada por câmeras de segurança das proximidades.

Nas imagens, era possível ver que a vítima foi prensada contra um carro, mas conseguiu escapar do atropelamento. Após a tentativa, o empresário fugiu do local.

Na época, a vítima contou aos policiais que foi demitida pelo empresário por ciúmes e, por esse motivo, entrou com uma ação trabalhista, o que teria motivado, também, a tentativa de homicídio. Lucas, na ocasião, teve uma costela quebrada, além de escoriações no braço e um corte na cabeça e o caso foi registrado como fuga de local de acidente e homicídio tentado.

Na noite deste sábado (21), o motoboy saiu para entregar um pedido e foi atingido por disparos no pescoço, tórax, abdômen e acima do joelho. Ninguém foi preso.

Ainda não se sabe se os dois fatos estão relacionados. A polícia civil vai investigar o caso.

Lucas era morador do Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, e deixou um filho. Ele foi sepultado nesta segunda-feira(23), no Cemitério da Paz.