MPE 'checa' se médico candidato desincompatibilizou

O Ministério Público Eleitoral (MPE) de Americana enviou documento à prefeitura questionando o vínculo entre a administração e o médico Dr Flávio Sala, candidato a vereador pelo PSD do vice-prefeito Odir Demarchi.

Dr Flávio está no Top5 do PSD Americana (veja aqui) e tem tido forte apoio na região do Parque Gramado. O partido tem hoje três vereadores a expectativa é que o grupo eleja dois nomes, com reduzida chance de fazer uma terceira cadeira.

MPE na checagem

