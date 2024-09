Trovadores Urbanos no Manoel Lyra esta 5a

Os Trovadores Urbanos, com seus 34 anos de carreira, chegam a Santa Barbara d’Oeste, com a turnê “Histórias e Canções “, única apresentação gratuita, no Teatro Municipal da cidade, pela Lei Paulo Gustavo.

O show termina em cortejo, colorido, brasileiro, com a plateia cantando e caminhando com os seresteiros, com luzes de led e estandartes.

Um evento que não apenas celebra a cultura e a tradição musical, mas também resgata e preserva a história única deste local emblemático.

No repertório dos Trovadores Urbanos, alegria e festa, muitos sucessos da MPB.

Esta será a quinta apresentação do projeto TROVADORES URBANOS: HISTÓRIAS E CANÇÕES, pela lei Paulo Gustavo, contemplado no LPG Edital 20/2023. Serão 8 apresentações; a turnê teve início em Tatuí no dia 09 de julho, com a Praça da Matriz lotada e um show muito animado. 03 de agosto, Vila Itororó – SP, 17 de agosto, São Luiz do Paraitinga e 31 de agosto – Ribeirão Pires.

A turnê dos Trovadores Urbanos segue por Socorro, dia 21 de setembro, Avaré, 12 de Outubro, e na Casa dos Trovadores -SP – 31 de Outubro.

Serviço:

Trovadores Urbanos – Histórias e Canções

Gratuito, pela Lei Paulo Gustavo

Quinta-feira, dia 12 de setembro – 20h

Retirar os ingressos 1 hora antes do espetáculo.

Teatro Municipal Manoel Lyra. R. João XXIII, 61 – Centro – Santa Barbara d’Oeste

Lotação do teatro: 596 pessoas

Produção local: Lenir Boldrin e Juarez Godoy

