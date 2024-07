Mudanças no Setor de Relógios LVMH

Frédéric Arnault, CEO da LVMH Watches Division, anuncia as seguintes nomeações no Setor de Relógios, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2024.

Estas mudanças executivas na Hublot e na TAG Heuer fazem parte de uma estratégia de elevação e modernização das Maisons para apoiar o crescimento do Setor de Relógios LVMH.

Ricardo Guadalupe é nomeado Presidente Honorário da Hublot. Como CEO desde 2012, orquestrou o notável crescimento da marca ao longo de duas décadas e agora deseja afastar-se da gestão operacional.

Julien Tornare é nomeado CEO da Hublot. Atualmente ocupando o cargo de CEO da TAG Heuer, ele sucederá Ricardo Guadalupe.

Antoine Pin é nomeado CEO da TAG Heuer. Gerente Geral da Bvlgari Horlogerie desde setembro de 2019, ele sucederá Julien Tornare.

“A Hublot é uma das poucas fabricantes de relógios que emergiu e alcançou tanto sucesso no século 21, quebrando códigos de design, barreiras de comunicação e explorando novas fronteiras na relojoaria. Gostaria de agradecer a Ricardo e suas equipes pelo trabalho fantástico na construção da marca nos últimos 20 anos. Realmente, durante 8 anos como Diretor Geral, seguidos de 12 anos como CEO, Ricardo incorporou a Hublot e seu desenvolvimento, especialmente através de sua visão de produto, profundo conhecimento do setor e relacionamentos com todos os parceiros comerciais e industriais que conheço. Eu sei que Ricardo continuará agora a garantir o respeito pelos valores que levaram ao sucesso da Maison.”, comenta Frédéric Arnault.

“Estou muito satisfeito com a chegada de Julien à liderança da Hublot, que marca o início de um novo capítulo dedicado ao futuro da nossa Maison e ao fortalecimento da sua posição única entre as principais marcas de relógios. Também estou muito satisfeito em receber Antoine em nossa Watches Division da TAG Heuer. Sua extensa experiência internacional, conhecimento e paixão reconhecida por relógios serão ativos importantes na continuidade do crescimento e elevação da TAG Heuer.”, acrescentou Frédéric Arnault.

Ricardo iniciou sua carreira como Gerente de Produto na Bulgari Horlogerie. Em 1994, juntou-se à Blancpain ao lado de Jean-Claude Biver, depois da marca ter sido adquirida pelo Grupo Swatch dois anos antes. Atuou como Diretor de Vendas e Marketing desta Casa de 1997 a 2001, quando se tornou consultor de marcas de relógios independentes. Em 2004, Ricardo juntou-se novamente a Jean-Claude Biver, que acabava de assumir a gestão da Hublot. O lançamento do Big Bang em 2005 foi um sucesso imediato, levando a um crescimento espetacular para a Hublot. Ricardo ingressou na LVMH em 2008, durante a aquisição da Hublot pelo Grupo, e foi nomeado CEO da Hublot em 2012. Depois de obter seu certificado de conclusão da escola, e já movido por um espírito empreendedor, matriculou-se em uma Universidade de Negócios na Suiça antes de partir para a Califórnia, nos Estados Unidos para fazer um curso na Universidade de Los Angeles (UCLA).

Ativo há 26 anos na indústria relojoeira, Julien trabalhou inicialmente na Raymond Weil por dois anos antes de passar 17 anos na Vacheron Constantin, filial da Richemont, primeiro como Diretor para o Mercado Suíço, posteriormente como Presidente da Marca nos EUA, Diretor de Vendas Internacionais da HQ e finalmente como Diretor Geral para a Ásia-Pacífico. Ele então desenvolveu ainda mais suas habilidades de gestão e liderança como CEO da Zenith. Ele se formou no IMD e na London Metropolitan University.

Em 1994, Antoine iniciou sua carreira na TAG Heuer como Gerente de Vendas Júnior para DFS e Oriente Médio antes de evoluir como Gerente de Produto. Em 2002, Antoine ingressou na LVMH como Diretor de Marketing Internacional da Zénith. Em seguida, ocupou vários cargos de gestão na LVMH Watches & Jewelry UK, TAG Heuer Japão e Coreia, depois na Bulgari Grande China e Austrália, antes de ser promovido a Vice-Presidente Executivo da Berluti. Ele volta à Bulgari em 2019 como Diretor Geral da Unidade de Negócios de Relojoaria da Bulgari Horlogerie. Antoine é formado pela HEC Paris.

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton é representada em Vinhos e Destilados por um portfólio de marcas que inclui Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Caves, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps e Castelo Minuty. Sua divisão de Moda e Artigos de Couro inclui Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira e Vuarnet. A LVMH está presente no setor de Perfumes e Cosméticos com Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Perfumes Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian e Officine Universelle Buly. A divisão de relógios e joias da LVMH inclui Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred e Hublot. A LVMH também atua no varejo seletivo, bem como em outras atividades através dos hotéis DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond e Cheval Blanc.