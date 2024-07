Lulu Santos será homenageado este ano na festa do Grammy

Lulu Santos em alta- Responsável pela organização do Latin GRAMMY, a Academia Latina da Gravação (Laras) anunciou nesta quinta-feira, 18, os artistas escolhidos pelo conselho de diretores da entidade para receber o Prêmio Excelência Musical (conjunto da obra) na edição deste ano da premiação, que acontece em novembro, em Miami, Estados Unidos.

O cantor e compositor brasileiro Lulu Santos está entre homenageados.

Ao lado da cubana Albita, da espanhola Lolita Flores, do argentino Alejandro Lerner, do grupo mexicano Los Ángeles Azules e do porto-riquenho Draco Rosa (cantor, compositor, produtor e ex-Menudo). “É com grande orgulho que homenageamos essas lendas musicais — que continuam redefinindo nossa música e herança latinas — e esperamos celebrá-las, em novembro, como parte das festividades do 25º aniversário do nosso Latin GRAMMY em novembro”, disse Manuel Abud, CEO da Laras.

“O Prêmio à Excelência Musical é concedido a artistas que fizeram contribuições criativas de importância artística excepcional para a música latina e suas comunidades”, informa o comunicado da Laras. Além de entregar o gramofone dourado aos artistas citados, entidade, como faz anualmente, prestará homenagem aos veteranos compositores/produtores Angel Cucco Penã (porto riquenho) Chucho Rincón (mexicano), entregando-lhes o Prêmio da Junta Diretiva.

Os homenageados serão celebrados em um evento privado, num hotel de Miami, no dia 10 de novembro — como parte da Semana Latin GRAMMY, cuja cerimônia principal de premiação (incluindo show de astros e estrelas latinas) está marcada para o dia 14 do mesmo mês.

