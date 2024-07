Terremoto de magnitude 7.3 atinge o norte Chile.

Foi tão forte o evento que tremores são registrados no Brasil. Terremoto de 7,4 graus na escala Richter, em San Pedro de Atacama, fronteira do Chile com a Bolívia. Relatos de tremores nos prédios da capital paulista (São Paulo).

Leia Mais Notícias do Brasil

Segundo informou a Defesa Civil de São Paulo, o tremor na capital ocorreu em várias regiões e teve intensidade leve, de baixo risco.

A Defesa Civil, através do Centro de Sismologia da USP, disse que o tremor tem relação direta com o terremoto no Chile, que teve 100 quilômetros de profundidade.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve magnitude 7.3 no Chile.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP