Nova Odessa Cidade Limpa 2025 já recolheu o equivalente a 33 caminhões de materiais

Em mais um dia de “mutirão” as equipes mobilizadas pelo prefeito Leitinho Schooder (PSD) para a Campanha “Nova Odessa Cidade Limpa” 2025 recolheram o equivalente a mais 9 caminhões basculantes de materiais. Foram atendidos, na quarta, o Parque Residencial Klavin e o Conjunto Habitacional 23 de Maio em orientação, limpeza e zeladoria em geral, na quarta-feira (22/01), .

Somados aos 10 caminhões de materiais recolhidos no primeiro “mutirão” de sábado e aos 14 entre segunda e terça-feira, já são 33 caminhões de resíduos removidos da área urbana da cidade nos primeiros quatro dias de trabalho.

Mais notícias da cidade e região

As equipes recolhem de lixo, entulho, restos de podas, móveis velhos e materiais inservíveis em geral, depositados irregularmente por populares em locais inadequados como ruas, calçadas, terrenos baldios e áreas verdes.

Mas não é feita apenas a remoção dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Os colaboradores também promovem uma ação de Educação Ambiental, conversando com populares e entregando panfletos orientativos de porta em porta, com alertas e alternativas para o descarte correto de resíduos – como os EcoPontos e os LEVs (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis) existentes na cidade.

FLAGRANTE do Cidade Limpa

Na quarta-feira, foi necessária também a atuação da GCM (Guarda Civil Municipal) numa ocorrência de crime ambiental flagrada pelas equipes do “mutirão”. Um cidadão estava realizando o descarte irregular de resíduos em uma APP (Área de Preservação Permanente) do Parque Klavin.

“O responsável fazia fretes de resíduos e descartava-os na área de proteção, bem como utilizava o local para o ‘estoque’ de produtos recicláveis e animais domésticos (galinhas). Foram apreendidos três carretinhas irregulares e os resíduos reciclados foram coletados pela Cooperativa de Reciclagem”, explicou a Secretaria de Meio Ambiente.

Estão sendo mobilizadas para a iniciativa as equipes do Setor de Zoonoses (da Saúde Municipal), Serviços Urbanos (da Secretaria de Obras), Parque e Jardins (do Meio Ambiente) e Coden Ambiental, além da empresa contratada para o serviço de roçagem, limpeza e manutenção de calçadas e bocas de lobo com hidrojato.

Lembrando que o “roteiro” das equipes é determinado pelo surgimento de casos suspeitos ou confirmados de dengue nas localidades, conforme acompanhamento diário da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Nesta quinta-feira (23/01), por exemplo, as equipes estão atuando no Jardim Flórida (em complementação ao trabalho de quarta na Vila Azenha e Jardim Fadel).

No último sábado, com a ajuda de voluntários, foram percorridos os pontos críticos dos jardins São Jorge, São Manoel e das Palmeiras. Na segunda e terça, as equipes estiveram na Vila Azenha e Jardins Fadel, Alvorada e São Francisco. Na quarta, no Klavin e 23 de Maio.

“É importante ressaltar que, onde as equipes já passaram, não vamos passar novamente. Então ainda quem precisa descartar materiais e mora nos bairros onde a Prefeitura já passou, precisa agora levar até um EcoPonto ou LEV ou contratar uma caçamba, sob o risco de ser autuado”, finalizou o secretário de Meio Ambiente da cidade, Rafael Brocchi.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP