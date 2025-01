Wegovy vai chegar ao SUS? veja o que diz a NovoNordisk

A Novo Nordisk, líder global em saúde, esclarece que submeteu, em 16 de dezembro de 2024, o medicamento Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) para avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) no Sistema Único de Saúde (SUS) para fornecimento na rede pública – e não Ozempic® (semaglutida injetável 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o tratamento de diabetes), como apontam as recentes notícias.

O pedido foi realizado com o objetivo de oferecer uma opção de tratamento para a obesidade em pacientes com histórico de doença cardiovascular estabelecida, sem diabetes, a partir de 45 anos de idade. O processo de análise possui um prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, se necessário.



Vale destacar que Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) demonstrou

cientificamente ser o único medicamento para obesidade, aprovado e disponível no Brasil, que também reduz doenças do coração graves, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte cardiovascular, em pacientes sem diabetes, o que o torna uma opção terapêutica fundamental para a população.

A Novo Nordisk reitera que os medicamentos Ozempic® (semaglutida injetável 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg) e Rybelsus® (semaglutida oral 3 mg, 7 mg e 14 mg), embora contenham o mesmo princípio ativo (semaglutida) do Wegovy®, são aprovados pela Anvisa e destinados ao tratamento do diabetes tipo 2 e não foram submetidos para fornecimento via SUS nesse momento. Vale ressaltar, que a Novo Nordisk não endossa ou apoia a promoção de informações de caráter off-label de seus medicamentos, ou seja, em desacordo com a bula, e recomenda que qualquer tratamento seja realizado mediante orientação e acompanhamento médico.

Em 2023, a companhia submeteu a liraglutida, comercialmente denominada Saxenda® (liraglutida injetável 3,0 mg), à avaliação para incorporação ao SUS para tratamento farmacológico da obesidade, sendo que a inclusão do medicamento no sistema de saúde não avançou devido a questões orçamentárias, mesmo que seu custo tenha sido considerado viável. Na esfera estadual, Saxenda® está disponível nos estados GO, DF, RJ, ES. Ainda vale acrescentar que GO e DF possuem programas próprios para o enfrentamento da doença; e o RJ possui um protocolo para o tratamento da doença no IEDE, o centro de referência do estado para diabetes, obesidade e outros distúrbios metabólicos. O HC e ICR, em SP, também fornecem o medicamento com recursos próprios.

Semaglutida e liraglutida são moléculas análogas do hormônio GLP-1, que, entre outras ações, auxilia no controle dos níveis de glicose no sangue e controle do apetite, reduzindo a fome e desejo por alimentos calóricos, aumentando a saciedade. A liraglutida tem ação de até 24 horas, e deve ser utilizada diariamente, assim como a semaglutida em sua apresentação oral. A semaglutida injetável tem ação de até sete dias, por isso é indicado o uso semanal.

Sobre a Novo Nordisk

Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 64 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários.