Santa Bárbara acenderá o “Natal das Árvores” no dia 4 de dezembro

Todo 4 de dezembro é dia de comemoração. O aniversário dos 206 anos de Santa Bárbara d’Oeste será celebrado com muita cultura e arte. A grande novidade deste ano é a Caravana de Natal da Coca-Cola que passará pelas ruas da cidade. A magia natalina também fará a alegria das crianças na programação especial da Casa do Papai Noel a partir do dia 5 do mês que vem no Centro de Memórias. E o acendimento das luzes no Natal das Árvores acontece de 4 de dezembro a 6 de janeiro de 2025.

Exatamente no dia 4 de dezembro o comboio da Coca-Cola FEMSA Brasil passará por vias importantes do Município, incluindo a Avenida Santa Bárbara, Avenida Pérola Byington, Avenida Tiradentes, Avenida Monte Castelo, Avenida Sábato Ronsini e Rua XV de Novembro. As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Visando a sustentabilidade, quem vai puxar essa caravana são os caminhões Meteor 28.480, Meteor 29.530 e Constellation 25.480, todos equipados com o que há de mais moderno no Brasil em termos de eficiência, conforto, tecnologia e segurança para garantir o menor impacto possível durante sua trajetória por todo o país e respaldada pela melhor rede de concessionários do país.

Mais notícias da cidade e região

Com o mote “Desperte o Papai Noel que há em Você”, na RMC (Região Metropolitana de Campinas), a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil passará também em Americana, Campinas, Cosmópolis, Indaiatuba e Sumaré. A vizinha cidade de Limeira também está no roteiro dos caminhões iluminados este ano.

“A Coca-Cola escolheu presentear Santa Bárbara d’Oeste com a Caravana de Natal. A escolha da data foi em celebração ao aniversário dos 206 anos do Município, que tradicionalmente dá início a decoração de Natal e as festividades de fim de ano, e agora ganha um brilho a mais com essa iniciativa”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Dezembro é um mês de festa que aguarda uma programação recheada de atividades, sejam elas na Praça Central, na Casa do Papai Noel, bem como nos equipamentos culturais da cidade’, complementou.

Natal das Árvores

O Natal das Árvores nasceu em 2017 com o objetivo de iluminar grandes árvores localizadas em diversos pontos da cidade e da Praça Central. Além de estimular ao desenvolvimento do comércio barbarense, a decoração incentiva o barbarense a apreciar a beleza natural rica e viva nos jardins e estimula a vinda de turistas para o Município. Cada uma das árvores escolhidas recebe uma iluminação especial que valoriza sua beleza em meio ao clima do Natal.

Com a proposta do Natal das Árvores nasceu a “Cantata de Natal do Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste”. Com as luzes apagadas, o Coral canta tradicionais canções natalinas e emociona o público que aguarda o momento mais iluminado: o acendimento das luzes. Pequenos pontos de LED de coloração amarelada encantam os visitantes e garantem belíssimas fotos de recordação.

Nesta edição o acendimento seguirá até o dia 6 de janeiro de 2025. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Casa do Papai Noel

Durante o mês de dezembro o Centro de Memórias é transformado na “Casa do Papai Noel” e proporcio

na à população um ambiente “instagramável” e interativo, recebendo as visitas do bom velhinho e espetáculos de dança e teatro. Toda programação é gratuita e será divulgada em breve.