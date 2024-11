A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2025, oferecendo 10 vagas para estudantes nas cidades de São Paulo, Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O programa é voltado a jovens talentos que buscam iniciar sua trajetória profissional em um ambiente que une inovação, desenvolvimento e aprendizado constante, com o objetivo de formar futuros profissionais de alto desempenho. As inscrições devem ser feitas através do site Cia de Estágios.

As vagas abertas estão distribuídas entre as áreas de Vendas/Retread (1 vaga), Produção (1 vaga), Engenharia (2 vagas), Qualidade (1 vaga), Supply Chain (2 vagas), Finanças (1 vaga) e Inteligência de Vendas (2 vagas). O Programa de Estágio da Goodyear busca atrair e captar jovens talentos com potenciais para enriquecer e diversificar a equipe da companhia. Os estagiários terão um papel ativo na construção de projetos desafiadores e, ao mesmo tempo, receberão acompanhamento próximo de mentores e gestores, facilitando o desenvolvimento de competências essenciais para suas carreiras. O estágio na Goodyear é estruturado para proporcionar aos participantes a vivência de um ambiente dinâmico e de alto desempenho, com atividades que permitem aplicar conhecimentos teóricos em contextos práticos e reais.

O processo seletivo do programa possui algumas etapas que consistem em atração de talentos, triagem, testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas, realizadas pela equipe da Cia de Estágios e pelos times Goodyear. As inscrições para o Programa de Estágio 2025 estão abertas até 04 de dezembro de 2024. Para jovens estudantes que desejam dar o próximo passo em suas carreiras, o programa oferece uma plataforma sólida para que eles possam desenvolver suas habilidades em uma das organizações mais dinâmicas e relevantes do setor automotivo global. A Goodyear, com mais de 100 anos de atuação no Brasil, destaca-se pelo compromisso em cultivar uma cultura inspiradora que desenvolve novos talentos e motiva os associados.

Programa de Estágio Goodyear 2025

Vagas: 10 posições em São Paulo, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Inscrições: Abertas no site da Cia de Estágios.

Data limite para inscrição: 04 de dezembro de 2024.

