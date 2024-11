PagueMenos 'ataca' em Ribeirão, sede do Savegnago

A nova loja da Rede de Supermercados PagueMenos vai a Ribeirão Preto. Com 35 anos de história, 36 lojas físicas, em 20 cidades do interior, além do seu e-commerce, a Rede anuncia sua inauguração em mais um município, o vigésimo primeiro do interior de São Paulo.

Dia 21 de novembro, às 8 horas, inicia as atividades em sua unidade de Ribeirão Preto. O PagueMenos decidiu avançar na região sede da rede Savegnago, que veio para a região de Campinas nos últimos anos para se reposicionar.

Localizada na avenida João Fiúsa, número 3001, no Jardim Canadá, contou com todos os esforços para que a abertura da unidade acontecesse na segunda quinzena de novembro de 2024. A Rede de Supermercados Pague Menos está em pleno processo de expansão, mantendo seu ritmo acelerado. Tudo isso é possível graças ao apoio e a confiança que recebe de seus Clientes.

Diante desse cenário, a Rede de Supermercados Pague Menos viu a oportunidade em levar toda sua experiência e tradição no varejo alimentar para a Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Sua chegada visa contribuir com o desenvolvimento econômico, geração de emprego e aquecer o mercado varejista, trazendo qualidade, opção, inovação e preço baixo. São mais de 200 novos empregos gerados com essa inauguração.

Promoção do PagueMenos

Além de aproveitar as ofertas exclusivas de inauguração, que serão válidas de 21 a 24 de novembro, os Clientes que realizarem suas compras podem participar da campanha “Carreta do Milhão”, estrelada por Ana Maria Braga. A cada R$ 120,00 (cento e vinte reais) em compras, NO MESMO CUPOM FISCAL, o consumidor cadastrado no Clube Leve Mais

informar seu CPF no momento da compra, terá direito à um número da sorte que poderá ser visualizado no site da campanha, no totem, SAC e no atendimento ao cliente, para concorrer ao sorteio final no valor de UM MILHÃO DE REAIS, sendo desprezadas as frações excedentes aos múltiplos deste valor para acúmulo. As compras pagas integralmente com o Cartão Pague Menos computam ao participante número (s) da sorte em dobro no sistema da promoção.

