Novembro Azul da Diabetes destaca a importância da educação e do exercício físico no controle da doença

O movimento Novembro Azul da Diabetes chama atenção para a educação em diabetes, um dos pilares fundamentais no controle da doença. A campanha tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância do autocuidado e da informação para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida.

Entre as estratégias de tratamento, a prática de exercícios físicos ocupa lugar de destaque, com benefícios que vão desde a melhoria da qualidade de vida até o aumento da sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. De acordo com o professor do curso de Educação Física do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Graças, Jonathan Nícolas, a prática de atividade física é indispensável para quem convive com diabetes. “Além de reduzir os níveis de glicose no sangue, ele promove uma série de benefícios, como melhora na composição corporal, controle da pressão arterial e aumento da capacidade física”, explica.

As modalidades de exercícios, como aeróbio, de força ou combinado, são eficazes no controle do diabetes, mas o treinamento combinado se destaca. “O treinamento combinado, que une exercícios aeróbios e de força, tem se mostrado superior na promoção do controle glicêmico, pois otimiza tanto a captação de glicose pelos músculos quanto a sensibilidade à insulina”, afirma o professor.

As recomendações incluem realizar exercícios aeróbicos de moderada a alta intensidade de 3 a 5 vezes por semana e ao menos 2 dias de treinamento de força. Contudo, alguns cuidados são indispensáveis. “É fundamental monitorar os níveis de glicose antes e após o treino, garantindo que estejam adequados. Com glicose abaixo de 100 mg/dL, é necessária a reposição de carboidratos, e acima de 250-300 mg/dL, recomenda-se optar por atividades de baixa intensidade”, orienta Jonathan. Além disso, a avaliação dos pés e o início de treinos em intensidades leves ajudam a evitar lesões e aumentar a adesão ao programa de exercícios.

O acolhimento e o suporte de uma equipe multidisciplinar também são essenciais para engajar a pessoa com diabetes no autocuidado. “O acompanhamento de um profissional de educação física pode maximizar os benefícios do exercício, ajudando a alcançar as metas desejadas de forma segura e eficaz”, conclui Jonathan.

Congresso

O professor do curso de Educação Física da UNINASSAU Recife, campus Graça, Jonathan Nicolas vai aprofundar esse tema durante o IX Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde – Saúde 360º: desafios e perspectivas na atualidade. O minicurso “Exercício físico para pessoas com diabetes” ocorre dia 23 de novembro, às 10h30.

O evento acontece de 21 a 23 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, e é organizado pelas unidades do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau e das Faculdades UNINASSAU da Região Metropolitana do Recife. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no link: https://conheca.sereducacional.com/saude-recife.