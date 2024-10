Neymar é brasileiro mais buscado entre celebridades; veja ranking

Neymar pode estar longe de seu auge, dentro e fora de campo, mas ainda está entre as maiores celebridades do mundo. Levantamento do site SDA descobriu que o brasileiro foi a 25ª personalidade mais buscada do mundo nos últimos 12 meses, em uma lista encabeçada pela cantora americana Taylor Swift.

Foram mensuradas as buscas no Google por 770 personalidades diferentes, de três categorias: música (220), cinema (269) e esportes (301). Além de Neymar, outros dois brasileiros foram incluídos no levantamento: a cantora Anitta e a ginasta Rebeca Andrade.

Neymar é quinto atleta mais buscado no mundo

O atacante brasileiro do Al Hilal, da Arábia Saudita, segue em alta no interesse das pessoas. Ele foi o quinto atleta mais buscado do mundo (6,1 milhões de buscas), de acordo com o levantamento, atrás apenas dos jogadores de futebol Cristiano Ronaldo (13,6 milhões), Messi (11,1 milhões), do jogador de críquete Virat Kohli (9,1 milhões) e do jogador de futebol americano – e namorado de Taylor Swift – Travis Kelce (7,4 milhões).

Celebridades da música dominam ranking

O levantamento descobriu que as celebridades da música são as que despertam mais interesse das pessoas pelo mundo. Das 25 personalidades mais buscadas, 19 são cantores, cantoras e bandas musicais. Os cinco atletas mais buscados também estão neste grupo.

O único representante do cinema nesse ranking é a atriz norte-americana Sydney Sweeney, em 11º lugar no ranking.

Cinco representantes do cinema no Top-50

Na lista das 50 celebridades mais procuradas do mundo, cinco atores e atrizes marcaram presença. Além de Sydney Sweeney, Ryan Gosling, Millie Bobby Brown, Ryan Reynolds e Scarlett Johansson apareceram no ranking.

Cristiano Ronaldo é o mais dominante no recorte de países

O levantamento também identificou quais são as celebridades mais buscadas em 195 países diferentes mapeados pelo Google, nas três categorias. Cristiano Ronaldo foi a personalidade que liderou a pesquisa na sua categoria em mais países diferentes. O craque português foi o esportista mais procurado em 108 países diferentes.

Já Taylor Swift foi a representante da música mais procurada em 61 países. Sydney Sweeney foi a celebridade do cinema mais buscada em 50 países.

O músico, a atriz e o atleta mais buscados no Brasil

Quando consideradas as buscas realizadas no Brasil, Neymar liderou o ranking de atletas, com 1,8 milhão. Na categoria musical, a mais procurada foi Taylor Swift (também com 1,8 milhão de buscas). Entre os representantes do cinema, Lady Gaga foi quem apareceu em primeiro lugar no Brasil, com 673 mil.

As celebridades da música, do cinema e dos esportes mais procuradas do mundo:

1 – Taylor Swift (cantora) – 37,2 milhões

2 – BTS (banda) – 20,4 milhões

3 – Billie Eilish (cantora) – 13,6 milhões

4 – Eminem (cantor) – 13,6 milhões

5 – Cristiano Ronaldo (jogador de futebol) – 13,6 milhões

6 – Messi (jogador de futebol) – 11,1 milhões

7 – Drake (cantor) – 11,1 milhões

8 – Karol G (cantora) – 11,1 milhões

9 – Peso Pluma (cantor) – 11,1 milhões

10 – XXXTentacion (cantor) – 11,1 milhões

25 – Neymar (jogador de futebol) – 6,1 milhões

