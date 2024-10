Em comemoração ao Dia do Médico, celebrado na última sexta-feira (18), um coral formado por 22 voluntários levou músicas alegres e otimistas a diferentes pontos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O coral de membros da Igreja Presbiteriana Central, vinculado ao projeto Capelania Evangélica Hospitalar, fez breves apresentações no hall entre as alas 1 e 2, no Jardim Terapêutico, no corredor de acesso à UTI 1, Emergência e Observação, e na sala de espera do Pronto-Socorro Adulto (PSA).

Mais notícias da cidade e região

“A música pode ajudar a encontrar conforto e esperança, além de descansar, mesmo que por um momento, o peso dos pensamentos sobre a enfermidade”, explicou Marisa Gonzaga Ferro, capelã hospitalar e integrante do grupo musical que realiza apresentações no HM sempre na terceira sexta-feira de cada mês.

“Diferentes equipes de voluntários realizam trabalhos excepcionais aqui no Hospital Municipal, com ações de humanização que procuram tornar o ambiente hospitalar mais leve. E a música é uma dessas frentes, pois as melodias encantam e promovem bem-estar, reflexão e serenidade à alma de pacientes, acompanhantes e funcionários do HM”, avaliou o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Klebson Soares Carvalho.

Agradecimento ao coral

“Essas apresentações são parte do processo de humanização do atendimento no Hospital Municipal. O coral ajuda a tornar o ambiente hospitalar mais harmônico, pois o canto e a música despertam aconchego e alegria, o que muito favorece o estado emocional dos pacientes e acompanhantes”, acrescentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O hospital é administrado pela SCMC, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP