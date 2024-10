Do PC para o telemóvel: 10 dos melhores jogos do ano (incluindo gratuitos)

Os melhores jogos de PC oferecem uma experiência imersiva e completa, garantindo horas e horas de diversão. Hoje, graças ao desenvolvimento rápido da tecnologia de dispositivos móveis, estes jogos têm sido convertidos para telemóvel sem perder nenhuma da sua qualidade e jogabilidade. O resultado? É finalmente possível jogar os teus jogos favoritos a qualquer altura e em qualquer lugar!

Neste artigo, reunimos os 10 melhores jogos de PC que também funcionam no telemóvel. Alguns destes jogos são pagos, mas outros podem ser teus de graça.

10. Call of Duty: Mobile

A série de jogos de PC Call of Duty é apreciada por milhões de pessoas em todo o mundo, constituindo um dos mais elogiados títulos de guerra para computador. Como o nome indica, Call of Duty: Mobile converte toda a ação da série original num formato móvel, e tem gráficos incríveis mesmo num ecrã pequeno. É possível explorar modos de jogo como o Team Deathmatch e o Battle Royale, e os controlos são extremamente intuitivos. A melhor parte? Call of Duty: Mobile pode ser instalado gratuitamente!

Call of Duty: Mobile merece um lugar na nossa lista porque é perfeito quer para pessoas que já conhecem o jogo, quer para pessoas que ainda não foram introduzidas ao universo de Call of Duty. Ao combinar os melhores aspetos da série original para PC, este excelente jogo gratuito garante uma experiência única e completa.

9. Limbo

Um jogo que combina quebra-cabeças com jogos de plataformas, Limbo é principalmente conhecido pelo seu estilo único, que utiliza exclusivamente tons de preto e branco para construir um universo único que só pode ser descrito como fantástico e soturno. A conversão de PC para telemóvel faz todo o sentido, já que Limbo emprega controlos simples e tem um aspeto incrível num ecrã pequeno.

Apesar de ser um jogo indie, Limbo não fica nada atrás das produções de renome que estão na nossa lista. É perfeito não só para sessões de jogo longas e envolventes, mas também para pequenos momentos de diversão que podem durar apenas cinco minutos. Esta versatilidade faz de Limbo um jogo perfeito para dispositivos móveis.

8. GTA: San Andreas

San Andreas é possivelmente o título mais icónico da série de jogos Grand Theft Auto (GTA), e uma obra-prima tão vasta e complexa que custa acreditar que possa ter sido convertido para telemóvel. A verdade é que GTA: San Andreas conta com uma versão móvel praticamente perfeita, incluindo todos os mapas e missões do título original para PC. Os controlos foram otimizados para telemóvel, mas também é possível jogar com um comando.

Para quem não está familiarizado com GTA: San Andreas, resta dizer que se trata de um jogo open-world, situado numa versão fictícia de Los Angeles, e que explora a ascensão do personagem principal no mundo do crime. É ideal não só para novos jogadores, como para pessoas que queiram reviver as emoções do clássico jogo para PC.

7. PUBG Mobile

Poucos jogos de ação cativam jogadores em todo o mundo como os jogos Battle Royale. PUBG Mobile é a versão para telemóvel do PUBG original, e constitui possivelmente o melhor exemplo do género para dispositivos móveis. Os gráficos são incríveis, a jogabilidade não deixa nada a desejar, e o suporte (com atualizações constantes) não fica nada atrás do suporte do PUBG original.

PUBG Mobile também merece um lugar na nossa lista devido à possibilidade de jogar com pessoas de todo o mundo, mas também com os teus contactos de telemóvel! Garante horas de diversão para ti e para os teus amigos, num ambiente imersivo sem rival em dispositivos móveis.

6. Terraria

Se estás à procura de um jogo de plataformas encantador para o telemóvel, Terraria é a nossa principal recomendação. Num fantástico universo de cavaleiros, monstros, e ninfas, o objetivo do jogador é explorar mapas em 2D, recolher objetos, e enfrentar as forças do mal.

Apesar de ser um exemplo clássico de jogo de plataformas, Terraria tem tantas ações, mapas, e desafios distintos que parece impossível que funcione tão bem em dispositivos móveis. O suporte também é notável, com atualizações frequentes que ajudam a manter o jogo fresco e divertido.

5. Resident Evil 4

A série de jogos para PC Resident Evil combina a ação de um jogo de tiros com as emoções fortes de um título de terror. Resident Evil 4 é um dos melhores títulos da saga, e foi brilhantemente convertido para iPhone sem perder nenhum do seu charme original. Os gráficos são inacreditáveis, a jogabilidade é suave, e os momentos assustadores continuam a fazer o coração bater mais rápido.

Se tens um iPhone e és fã de jogos de terror, instalar o Resident Evil 4 é praticamente obrigatório. Mais do que uma experiência de jogo completa, Resident Evil 4 é a prova de que, eventualmente, os jogos para telemóvel serão tão bons e avançados como os jogos para PC.

4. Minecraft: Pocket Edition

Sabias que o jogo para PC Minecraft conta com mais de 173 milhões de jogadores ativos em todo o mundo? Minecraft: Pocket Edition é a versão móvel deste autêntico clássico, e tem tudo para seduzir ainda mais pessoas. A jogabilidade é baseada na construção e exploração de mundos, tal como acontece com o jogo original, e também é possível envolver os teus amigos na ação.

Se Minecraft para PC já parece um universo em si, a versão móvel adquire contornos ainda mais megalómanos. De todos os jogos da lista, é também aquele que mais pessoas abrange, desde jogadores muito jovens até adultos que gostam de construir e explorar cenários num ambiente virtual.

3. Stardew Valley

Nenhuma lista de jogos de PC para telemóvel estaria completa sem um grande jogo de RPG. Em cenários que fazem lembrar os primeiros jogos de Pokémon ou The Legend of Zelda, Stardew Valley constitui uma experiência única e encantadora para jogadores de todas as idades. O objetivo do jogo? Explorar mapas, fazer amigos, e desempenhar ações como pescar, minerar, e cultivar.

Stardew Valley merece estar no pódio da nossa lista por ser simultaneamente simples e gratificante. Como é um jogo baseado na exploração, Stardew Valley também é ideal para pessoas que gostam de desfrutar de jogos ao seu próprio ritmo.

2. Death Stranding Director’s Cut

Mais do que um grande jogo para telemóvel, Death Stranding Director’s Cut é um revolucionário passo em frente no que à tecnologia de dispositivos móveis diz respeito. Exclusivamente disponível para iPhone, este impressionante título de ação combina uma jogabilidade exemplar com uma envolvente história que rivaliza com a de um verdadeiro filme de ação e ficção científica.

Numa primeira impressão, Death Stranding Director’s Cut impressiona pelos gráficos, dignos de um título para PC ou consola. No entanto, à medida que o jogo desenvolve, os jogadores são principalmente agarrados pela história e jogabilidade.

1. Don’t Starve: Pocket Edition

O jogo de PC para telemóvel número um da nossa lista? Don’t Starve: Pocket Edition! Como o nome indica (Não Tenhas Fome em português), este envolvente título de ação em cenário 2D tem um look único que o torna muito especial. Mais do que uma experiência visual impressionante, no entanto, Don’t Starve oferece muito em termos de ações, jogabilidade, e níveis desafiantes.

À primeira vista, Don’t Starve pode parecer apenas mais um jogo para telemóvel; na verdade, é uma obra-prima para dispositivos móveis que em nada fica atrás de um jogo para PC. Garante horas e horas de diversão para jogadores de todas as idades.