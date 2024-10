Outubro Rosa e Novembro Azul”- Cerca de 500 pessoas participaram no último sábado (19/10) da “Manhã Esportiva” promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa no novíssimo Parque Municipal das Crianças, na Avenida Brasil. A programação fez parte da Campanha “Outubro Rosa e Novembro Azul” 2024, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde.

A manhã de atividades contou com “treinão” de corrida e caminhada, aulas de crossfit para crianças e adultos, “mega aulão” de dança e aula de Muay Thai – até o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) tentou uns golpes desta milenar arte marcial tailandesa, enquanto o secretário de Esportes, Renan Reis, tentou paços de ritmos.

“É uma iniciativa top. As pessoas têm que ter a consciência de quem tem gosta da gente é a gente. Tem que se cuidar, e a prevenção é a melhor forma que temos de viver a vida um pouco melhor”, afirmou Eliana Teodoro. Ela também aprovou a estrutura do Parque. “É a primeira vez que venho, e é muito bonito. É um espaço que as crianças devem realmente gostar. Eu não sou criança, mas gostaria de voltar a ser só para usufruir aqui. Espero que continue bem preservado para a criançada ter esse espaço só delas”, completou dona Eliana.

Quem chegava da corrida também aprovava a iniciativa da Secretaria de Esportes. “Foi ótimo. Estou morrendo (de cansaço), claro, mas foi maravilhoso. O corpinho acordou na marra hoje. Tive uma irmã que faleceu por câncer. Não foi câncer de mama. Mas tudo na saúde da pessoa está ligado. Então é muitíssimo importante essa conscientização: nós, mulheres, temos que nos cuidar, senão a vida cobra”, apontou Zelinda Padovan.

“É uma ação maravilhosa, é sempre bom para incentivar o cuidado com a saúde e permitir que as pessoas participem. É importante para todo mundo. Eu adorei, pela espontaneidade, pela alegria, pelo movimento”, acrescentou Heloisa Venâncio.

Muitos homens também participaram da programação, especialmente do “aulão” de corrida e caminhada – mas também da dança e do cross fit. “É muito legal essa conscientização sobre o câncer de mama. As pessoas que passam na rua também estão apoiando a iniciativa”, completou Rafael Lemos de Souza.

“É muito bom ver tanta gente aqui hoje no Parque das Crianças para promover a prevenção ao câncer de mama. A Prefeitura faz uma ação juntando o ‘Outubro Rosa’ e o ‘Novembro Azul’ – sábado que vem, inclusive, vamos ter a Caminhada saindo da Prefeitura pela conscientização sobre o câncer de mama, e todos vocês estão convidados. Que vocês dancem, pulem e brinquem nesta ação”, finalizou o secretário de Esportes Renan Reis.

A programação prossegue ao longo das duas próximas semanas. Nesta terça-feira (22/10), às 9h, haverá um encontro especial para as mulheres atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). O tema da palestra é “Prevenção ao Câncer de Mama”. O CRAS fica na Rua das Perobas, nº 114, no Jardim das Palmeiras.

No sábado, dia 26/10, o Fundo Social da presidente voluntária Rose Miranda promove o ponto alto da programação: a Caminhada “Outubro Rosa Novembro Azul” 2024, a partir das 8h, com concentração em frente ao Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro).

Nos dias 29 e 30/10, terça e quarta-feira, a partir das 8h, haverá um Mutirão de Mamografias em “Mamamóvel” no CRESAM, para pacientes com encaminhamento prévio e pré-agendamento. O Centro de Saúde da Mulher fica no Jardim São Jorge.

E nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a partir das 8h, o Mutirão de Mamografias em “Mamamóvel” atenderá com livre demanda as mulheres de 60 anos ou mais no Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro.

