O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta segunda-feira (21) com o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o presidente do Instituto Nacional Cultural Artístico Brasileiro (Incab), Pietro Junior, e a coordenadora geral do instituto, Maria Georgina (Bilu), para debater a assistência prestada aos moradores da Comunidade do Zincão, na região do Parque da Liberdade, que foram atingidos por um incêndio no domingo (20).

Durante a reunião, o parlamentar discutiu com o prefeito e os representantes do instituto a perspectiva de novas casas para os moradores dos cinco barracos de madeira que foram destruídos pelo fogo. Segundo Marcos Caetano, a expectativa é que os atingidos pelo incêndio sejam atendidos com novas moradias.

“Nessa conversa com o Instituto Incab, estamos intermediando junto ao Poder Executivo sobre a situação dos moradores do Zincão. As famílias no procuraram e pediram nossa ajuda e precisam de assistência”, avaliou o vereador.

Além de Caetano, Nathália questiona prefeitura sobre vítimas

A vereadora Nathália Camargo (Progressistas) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre as ações em assistência às famílias vítimas do incêndio na Comunidade Zincão, no bairro Parque da Liberdade, em Americana, ocorrido no domingo (20).

De acordo com a parlamentar, cinco barracos de madeira foram completamente consumidos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores e conteve o fogo.

Nathália questiona no documento sobre abrigo e assistência social, psicológica e financeira após o incêndio e pergunta sobre ações assistenciais de longo prazo citando as previsões inclusas no plano de governo da atual gestão.

“Cinco famílias perderam tudo de repente, é importante não só prestar uma assistência emergencial como também trabalhar para que casos como este não voltem a se repetir”, observa.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (29). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

