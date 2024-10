PLT traz 40 vagas no PagueMenos de Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, está recebendo currículos para a seleção de 89 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda e terça-feira (dias 21 e 22/10/2024) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE DE COZINHA/1/2 OFICIAL – com experiência na função. (2 vagas)

AJUDANTE DE MONTAGEM – para trabalhar em piso e telhado. Empresa dá treinamento. Salário inicial R$ 2.032,66 + cesta básica, e quando faz viagens tem um valor R$ 115,00 por dia de gastos nas viagens, além do salário. (3 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – masculino/feminino, maior de 18 anos, para trabalhar em indústria alimentícia, segunda à sexta-feira. Salário R$ 1.902,00 + VR R$ 120,00 + café da manhã, plano odontológico, seguro de vida, clube Sesi. (3 vagas)

ANALISTA FISCAL – com ampla experiência na função para trabalhar em escritório contábil. (1 vaga)

ASSISTENTE FISCAL – ter domínio em nota fiscal, saber sobre classificação de CFOP, CST, DIFAL, ST, PIS, COFINS, conhecimento de empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido. (1 vaga)

ASSISTENTE DE RH/DP – vaga feminina, maior de 25 anos, com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – masculino, ensino médio completo, desejável logística ou cursando, receber, armazenar e separar mercadorias em geral. Interessados entrar em contato pelos telefones (19) 3903-4848 ou (19) 99819-5689, se preferir pode ir até o local – Avenida Rebouças, 1.329, Centro – Sumaré/SP (Paris Hidro Luz LTDA). (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – feminino, com experiência. (1 vaga)

AUXILIAR DE QUALIDADE – realizar as inspeções e análises periódicas dentro da fábrica e no laboratório para identificar possíveis problemas e produtos fora da especificação. Ter 18 a 60 anos, das 7h às 17h, segunda à sexta-feira, auxílio farmácia, assistência médica e odontológica, cesta básica, fretado, prêmio por presença e PPR. (5 vagas)

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS – masculino, Ensino Médio, curso técnico na área, com experiência. (3 vagas)

ELETRICISTA MONTADOR – conhecimento em esquemas elétricos e elaboração de chicotes de cabos de comando em painéis elétricos de BT/MT tensão. (5 vagas)

JOVEM APRENDIZ – masculino, de 16, 17 e 18 anos. (2 vagas)

LÍDER DE FUNDIÇÃO – masculino, com experiência na função. (1 vaga)

MARCENEIRO – masculino, para trabalhar com móveis planejados. (1 vaga)

½ OFICIAL DE COZINHA – feminino, com experiência. (1 vaga)

OPERADOR DE CAIXA – para trabalhar em loja de material elétrico. (1 vaga)

OPERADOR DE ESCAVADEIRA CNH D/E – operar a carregadeira realizando carregamento de material ao cliente, efetuar carregamento de rocha na pedreira e remoção de terra com a escavadeira. (1 vaga)

RECEPCIONISTA – feminino, para trabalhar em salão de beleza. Interessadas enviar currículo no telefone (19) 97415-0407. (2 vagas)

SERVIÇOS GERAIS – masculino, para trabalhar com jardinagem. (2 vagas)

AUXILIAR DE LIMPEZA – feminino, setor de alimentação. (1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – masculino, setor de hortifrutigranjeiro. (1 vaga)

ANALISTA CONTÁBIL – feminino, Ensino Superior, trabalhar na área administrativa. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – empresa contrata. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – empresa contrata. (1 vaga)

FRESADOR – empresa contrata. (1 vaga)

FERRAMENTEIRO OU AJUDANTE – empresa contrata. (1 vaga)

ASSISTENTE DEPARTAMENTO DE CUSTOS – empresa contrata. (1 vaga)

VENDEDORA – com experiência em vendas B2B e mídias sociais (1 vaga)

SOLDADOR – empresa contrata. (1 vaga)

AJUDANTE DE SOLDADOR – empresa contrata. (1 vaga)

OPERADOR EMPILHADEIRA / MOTORISTA D / AÇOUGUEIRO / ESTOQUISTA PCD / JOVEM APRENDIZ MAIOR DE 18 ANOS / OPERADOR DE PRODUÇÃO DE FRIGORÍFICO – para o Supermercado Pague Menos. (40 vagas)

