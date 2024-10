Ranking: brasileiros elegem 8 professores + cults do pop

Dumbledore, Sr. Keating, professora Helena… se você tem o costume de passar tempo assistindo TV, já deve ter notado como o que não falta nas nossas telinhas são bons exemplos de professores, que ganham o coração dos espectadores com suas tantas lições, ensinamentos e frases de efeito. Mas, afinal, em meio a tantos personagens marcantes, quais seriam os educadores mais emblemáticos da ficção na opinião dos brasileiros?

No mês em que se comemora o trabalho de profissionais tão importantes, a plataforma Preply fez a pergunta a centenas de pessoas por todo o país e chegou à resposta: Charles Xavier, de “X-Men”, Professor Raimundo, de “Escolinha do Professor Raimundo” e, claro, o Sr. Girafales, de “Chaves”, que compartilham a posição de guia e autoridade entre seus próprios estudantes.

Além deles, nomes como Alvo Dumbledore (27,4%) e Minerva McGonagall (21,4%), da saga “Harry Potter”, e professora Helena (21,4%), da novela “Carrossel”, aparecem no ranking elaborado a partir da opinião dos respondentes, do qual fazem parte personagens nacionais e internacionais inesquecíveis — cuja graça e boa relação com os alunos também são sentidas por aqueles que os assistem.

Confira o ranking completo abaixo:

Metodologia e os professores

Para desvendar os professores mais emblemáticos da ficção, nas últimas semanas, 500 brasileiros residentes em todas as regiões foram solicitados a elegerem seus educadores favoritos de filmes, livros e séries de televisão. Além dos personagens inesquecíveis, os respondentes tiveram acesso a um total de 10 questões, que exploraram as lições, aprendizados e características mais marcantes de seus educadores “em carne e osso”.

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.

Sobre a Preply

A Preply é uma plataforma online de aprendizagem de idiomas que conecta professores a centenas de milhares de alunos em 180 países em todo o mundo. Atualmente, mais de 40.000 tutores ensinam mais de 50 idiomas, impulsionados por um algoritmo de aprendizado de máquina que recomenda os melhores professores para cada aluno.

Fundada nos Estados Unidos, em 2012, por três ucranianos, Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, a Preply cresceu de uma equipe de três pessoas para uma empresa com mais de 600 funcionários de 62 nacionalidades diferentes, com escritórios em Barcelona, Nova York e Kiev.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP