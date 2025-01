Neymar no Santos? Jorge Jesus faz alerta

O técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, comentou de forma direta sobre a atual fase de Neymar, camisa 10 da equipe. Durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (16), o treinador afirmou que o jogador brasileiro enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo físico dos companheiros.

Devido às recentes lesões, Neymar não foi incluído na lista de inscritos do Campeonato Saudita. Jorge Jesus classificou a situação como delicada e deixou incerto o futuro do craque na equipe.

“Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe”.

“Pois também não é fácil. Temos que tirar um jogador para inscrever o atleta. Ele está inscrito na Liga dos Campeões da Ásia, só não está inscrito em uma competição, que é o Campeonato Saudita. Ele também vai decidir sua vida. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal, e o resto não compete a mim”, disse.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho

A performance de Neymar tem salvação?

De acordo com o neuro-ortopedista e especialista no tratamento de dor, Dr. Luiz Fеlipе Carvalho, o tratamento com células tronco pode ajudar Neymar na recuperação das lesões.

“O tratamento com o uso de células-tronco poderia ter ajudado Neymar a se recuperar muito mais rápido em todas as vezes que sofreu lesão, reduzindo bastante o tempo de reabilitação de 9-12 meses para apenas 4-6 meses, por exemplo”.

“Além disso, ele pode melhorar a sua performance física pois ele ajuda a aliviar a dores, como pudemos notar que ele sofreu durante a recuperação, melhorando também a sua performance muscular em até 50%, dando mais força e reduzindo o desgaste físico”.

“Neymar ainda pode ter uma boa performance, qualidade muscular, menos cansaço, menos desgaste muscular, etc., ainda há tempo, pois ela não parece estar comprometida de forma irreversível”, conta Dr. Luiz Felipe Carvalho.

