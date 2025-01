Sumaré recria comitê para atacar a dengue

Sumaré sai na frente na região com os trabalhos de prevenção contra a dengue. O Comitê Intersetorial de Combate às Arboviroses de Sumaré retomou as atividades na última sexta-feira (17) com a realização da primeira reunião de 2025.

O encontro iniciou o planejamento do trabalho preventivo e de combate ao mosquito Aedes aegypti que será desenvolvido ao longo do ano e teve como foco principal a conscientização da população e continuidade dos serviços de limpeza na cidade.

O comitê reúne representantes das secretarias municipais de Saúde, Governo, Serviços Públicos, Obras, Educação, Comunicação, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Durante o encontro, foi discutida a retomada das ações de nebulização e visitação casa a casa, paralisadas por falta de equipamento e insumos, além da intensificação das ações de conscientização da população, orientando os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito e eliminar criadouros.

Também foi discutida a Avaliação de Densidade Larvária (Índice de Breteau), que foi concluída essa semana e, em breve, terá o resultado divulgado. A Vigilância em Saúde visitou imóveis em todas as regiões para identificar os pontos mais críticos e que necessitam da intensificação das ações.

Em Sumaré, os serviços de limpeza também reforçam as ações de cuidados. A prefeitura de Sumaré retirou 2178 toneladas de entulhos das ruas em apenas 2 semanas, por meio da Campanha Sumaré Limpa, que promove mutirões em toda a cidade, com ações de retirada de entulho, podas, roçagens e desobstrução de ruas, avenidas, estradas e vicinais.

A equipe de Controle da Dengue da Prefeitura de Sumaré também realiza o monitoramento de denúncias recebidas por meio do canal de atendimento 156. E a vacinação contra a dengue segue de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, para crianças de 10 a 14 anos, em todas as unidades de saúde, exceto a USF Viel. Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação.

Fala sec Virginelli de Sumaré

“Nosso prefeito Henrique do Paraíso tem uma preocupação muito grande com a saúde da população. Iniciamos as nossas ações de combate à dengue, planejando as atividades realizadas ao longo do ano para diminuir os focos do criadouro e os casos da doença.

Além de trabalharmos para ampliar as ações de cuidados, precisamos cada vez mais da conscientização da população sobre a importância de manter os locais limpos e livres de larvas, contribuindo muito para a redução do mosquito. Não podemos descuidar! É muito importante que todos adotem as medidas necessárias para evitar a proliferação do Aedes”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.