NM vai sabatinar candidatos a prefeito da região

O NM vai abrir na próxima semana uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Americana, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

São 15 candidatos nas 4 cidades e a idéia é termos 1 a 2 participantes ao vivo no youtube e no facebook (caso o candidato queira abrir sua rede no instagram ou mesmo tiktok também será permitido).

A interação será com os eleitores seguidores do NM e também dos candidatos.

As entrevistas serão feitas via internet e o tempo previsto é de 45 minutos de entrevista.

Regras da sabatina

As assessorias dos candidatos ainda serão contatadas no começo da próxima semana e a ideia é começar as entrevistas ainda antes do próximo final de semana.

Todos os candidatos a prefeito serão convidados para participar das entrevistas.

