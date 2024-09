GoodBom vai sortear carro elétrico no aniversário

O GoodBom Supermercados, uma das redes varejistas mais tradicionais do interior de São Paulo, lançou uma campanha especial em comemoração aos seus 92 anos de história. A promoção que teve início no dia 19 de agosto e vai até o dia 26 de setembro, sorteará um carro elétrico BYD Dolphin Mini zero Km e muitos outros prêmios.

Durante esse período, a cada R$ 100 em compras, o consumidor recebe um número da sorte para concorrer aos sorteios e pode acompanhar os seus cupons no aplicativo da rede.

Entre os prêmios estão cafeteiras, pipoqueiras, escovas secadoras, Airfryers, sanduicheiras e cestas de produtos.

Segundo Alice Vieira Miranda, Diretora de Tecnologia e Comunicação do GoodBom Supermercados, a promoção foi criada como forma de agradecer os consumidores por tantos anos de parceria.

“Essa campanha é uma forma especial de expressarmos nossa gratidão aos clientes que são parte fundamental da nossa trajetória ao longo desses anos. Estamos muito felizes em celebrar esse marco com uma iniciativa que oferece prêmios que simbolizam nosso compromisso com a inovação e a excelência,” declara Alice.

Para participar, os consumidores devem realizar compras em qualquer uma das 13 lojas da rede utilizando o programa de fidelidade “Club GoodBom”.

O cadastro é gratuito e pode ser realizado pelos terminais de autoatendimento (totens) espalhados pelas lojas, pelo site, ou pelo aplicativo Club GoodBom, disponível para Android e IOS. Para os clientes já cadastrados no Club, a participação na promoção acontece de forma automática e os números são gerados a cada compra.

Sobre o GoodBom

O GoodBom é uma rede de supermercados que atualmente possui 13 lojas, distribuídas em 7 cidades: Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Mogi Mirim, Monte Mor, Campinas e Mogi Guaçu, e conta com mais de 2000 colaboradores. A tradição do GoodBom, que possui mais de 90 anos de história e vem crescendo de maneira gradativa e sustentável, mantém o compromisso de excelência junto aos seus consumidores e sociedade por meio do atendimento e estrutura de suas lojas, pelo modelo inovador do e-commerce, que oferece mais comodidade para que seus clientes façam suas compras on-line, diretamente da plataforma digital. Além dos diversos projetos e apoios nas áreas social, cultural e esportiva.

