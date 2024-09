Ingressos a R$12 durante a Semana do Cinema

A Semana de Cinema está de volta na UCI! Entre os dias 12 a 18 de setembro, a rede terá ingressos a partir de R$12 durante a nova edição do projeto. E o melhor de tudo, o preço especial vale para todas as sessões, inclusive nas salas IMAX e XPLUS.

Para completar a festa, o combo com pipoca média e 2 refrigerantes de 500ml estará à venda por R$30. A campanha é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e conta com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

A programação será variada, com terror, animações para as crianças, comédia, romance, drama e gêneros.

Entre os filmes em cartaz na UCI durante a Semana do Cinema está a estreia “Silvio”, cinebiografia do icônico apresentador Silvio Santos. Além de “Não Fale o Mal”, protagonizado por James Mcavoy, “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, de Tim Burton, “Hellboy e o Homem Torto”, de Brian Taylor. Para os pequenos, “Pets em Ação!”, “Corrida Maluca” e “Divertida Mente 2” também participam da maratona.

“Na primeira Semana do Cinema de 2024, tivemos uma adesão muito importante e pretendemos repetir a dose. O foco principal é celebrar a presença dos espectadores e democratizar ainda mais o acesso à magia que só a experiência cinematográfica proporciona. É a grande diversão para pessoas de todas as idades”, ressalta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

A promoção é válida também nas salas IMAX e XPLUS. Nas sessões em IMAX, a proporção estendida da tela gigante – quatro vezes maior que a de projeção digital comum – gera imagens com mais brilho, nitidez e profundidade.

E as XPLUS contam com o sistema Dolby Atmos, que cria a ilusão de um campo de som infinito 360 graus, com 54 caixas de som espalhadas pela sala, inclusive no teto.

*Promoção não válida para salas 4DX e DE LUX.

