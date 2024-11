O Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa inovou e está lançando o novo cartão de estacionamento exclusivo para gestantes e lactantes – assim como já existem cartões para idosos, deficientes e autistas. As vagas também já estão sendo sinalizadas. A novidade é fruto de uma emenda impositiva ao Orçamento Municipal de autoria da vereadora Márcia Rebeschini.

Os pedidos já podem ser feitos online, no portal https://www.novaodessa.sp.gov.br/servicos/transito, ou presencialmente junto ao Setor de Trânsito, que atende diariamente, em horário comercial, na Rua Riachuelo, nº 377, no Centro (abaixo da Prefeitura).

Segundo o guarda civil e Autoridade Municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto, todas as vagas exclusivas já existentes para deficientes e autistas serão compartilhadas agora com gestantes e lactantes. A ampliação do estacionamento exclusivo para este novo público vai ser gradual, através da aplicação de novos adesivos com os três símbolos nas placas existentes.

Cada cartão emitido terá validade de 2 anos, período que leva em consideração a duração de uma gestação e também o período de amamentação mínimo indicado por pediatras. “Já existia uma procura por este serviço há algum tempo e agora, graças aos recursos destinados pela vereadora, pudemos colocar em prática”, explicou Goes.

“Temos necessidade dessas vagas em toda a cidade, foi um pedido que recebi de muitas mulheres – assim como o aumento no número de vagas exclusivas para idosos e deficientes. Através da nossa emenda impositiva, pudemos ajudar o Setor de Trânsito da Prefeitura a viabilizar essa novidade para nossas gestantes e lactantes”, afirmou a vereador Marcia, autora da ideia.

Recentemente, o Setor de Trânsito realizou diversas ações de ampliação do número de vagas de estacionamento na cidade. Um dos locais beneficiados foi a Praça Central José Gazzetta, que ganhou um verdadeiro “estacionamento” público atrás da Concha Acústica, no final da Avenida João Pessoa.

Também foram criados estacionamentos na Rua das Imbuias, esquina com Rua Flamboyant, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) 5, no Jardim Alvorada, e na praça localizada entre a Avenida Ampelio Gazzetta e as ruas Antônio Zanaga e Júlio Marmile, no Jardim Santa Rosa.

Também foram criadas vagas exclusivas para o estacionamento de motocicletas em frente ao novo Poupatempo e Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador da Prefeitura de Nova Odessa, na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro.