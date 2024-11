PrimeVídeo vai ter jogos do Brasileirão 2025

O Prime Video fechou um contrato de cinco anos com a Liga Forte União (LFU) para transmitir 38 jogos exclusivos por temporada da Série A do Campeonato Brasileiro, começando no próximo ano e indo até o final da temporada de 2029.

O Prime Video transmitirá, no Brasil, os jogos em casa dos clubes LFU em cada rodada da competição, pelas próximas cinco temporadas, oferecendo um total de 190 partidas ao vivo e exclusivas sem custo adicional. Os membros Prime desfrutam de economia, conveniência e entretenimento, tudo em uma única assinatura.

“Sabemos que os brasileiros são apaixonados por futebol e estamos animados em poder oferecer o Brasileirão para todos os membros Prime, aumentando nossa oferta de esportes no Brasil, que já inclui a Copa do Brasil e a NBA, além de filmes e séries.

O acordo com a LFU para as próximas cinco temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro reforça o compromisso de oferecer novos conteúdos imperdíveis todas as semanas do ano aos nossos membros Prime”, diz Paulo Koelle, Diretor do Prime Video para a América Latina.

“A Série A traz jogos dos grandes clubes do futebol brasileiro para o PV e representa outro momento marcante para nossa crescente oferta de esportes em todo o mundo”, disse Alex Green, Diretor Internacional do Prime Video Esportes.

“Este acordo de longo prazo nos permitirá levar o Brasileirão a todos os membros Prime sem custo adicional e com a melhor qualidade de produção, que colocará os fãs no centro da ação durante todo o campeonato.”

“Estamos muito animados com esse acordo com a Amazon, uma potência global. Combinar a força, a tradição e a base de torcedores dos nossos clubes com a expertise e a tecnologia da Amazon é uma grande vitória para o futebol nacional. Essa parceria nos permitirá proporcionar experiências inovadoras para milhões de torcedores e reforçar nosso compromisso de aprimorar e transformar o futebol brasileiro. Continuaremos a inovar e a criar as melhores oportunidades possíveis para os clubes da LFU”, comenta Marcelo Paz, Presidente da LFU.

A LFU inclui alguns dos clubes atualmente na Série A, como Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Athletico-PR, Criciúma, Juventude, Cuiabá e Atlético-GO. Caso sejam promovidos à Série A no decorrer do acordo, o Prime Video também transmitirá jogos dos outros clubes da LFU como mandante, como Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Ituano, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense e Vila Nova.

A Série A do Campeonato Brasileiro se junta à Copa do Brasil e à NBA em um crescente investimento em esportes ao vivo no Prime Video Brasil. Além disso, os fãs de esportes também podem assinar o Premiere, Canais Globo, Max e muito mais por meio de assinaturas adicionais, facilitando aos membros Prime encontrarem excelente entretenimento esportivo em um único aplicativo.

O Prime Video tem se tornado um dos principais transmissores de esportes ao vivo em todo o mundo, com uma linha de propriedades emblemáticas disponíveis no serviço, incluindo a NFL, NBA e WNBA, NASCAR e NWSL nos EUA, NHL no Canadá, UEFA Champions League no Reino Unido, Alemanha e Itália, Premier League no Reino Unido, Suécia e Dinamarca, Roland-Garros na França, Wimbledon na Alemanha e Áustria, ICC Cricket na Austrália, Liga MX no México e muito mais.

Isso se soma a milhares de séries e filmes, incluindo produções brasileiras Originais Amazon, como Maníaco do Parque, Ilha da Tentação, Dom, Cangaço Novo, Manhãs de Setembro, Soltos em Salvador, Filho da Mãe, LOL: Se Rir, Já Era! e Sentença; e produções premiadas Amazon Original, como O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Fallout, Reacher, The Boys, Uma Ideia de Você e A Maravilhosa Mr. Maisel, todos disponíveis no Prime Video.

Leia + Sobre todos os Esportes

Os membros Prime poderão assistir aos jogos exclusivos da Amazon da Série A do Campeonato Brasileiro em qualquer lugar do Brasil, ao vivo e com replays completos das partidas no aplicativo para smart TVs, dispositivos móveis, Fire TV, Fire TV stick, tablets Fire, Apple TV e transmissão on-line. No aplicativo Prime Video, os membros Prime podem baixar episódios em seus dispositivos móveis e tablets e assistir em qualquer lugar off-line. O app está disponível no Brasil sem custo adicional na assinatura Amazon Prime por apenas R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano; novos clientes podem saber mais em https://www.amazon.com.br/prime e se inscrever para um teste gratuito de 30 dias.

Sobre o Prime Video Esportes



O Prime Video apoia uma crescente de esportes ao vivo em todo o mundo, incluindo NFL Thursday Night Football, NASCAR, New York Yankees, Overtime Elite e Premier Boxing Champions nos Estados Unidos; NWSL, WNBA e ONE Championship nos Estados Unidos e Canadá;

NHL Prime Monday Night Hockey no Canadá; Premier League no Reino Unido, Suécia e Dinamarca; UEFA Champions League de futebol na Alemanha, Itália, Reino Unido e Irlanda; Roland-Garros na França; Wimbledon na Alemanha e Áustria; New Zealand Cricket na Índia; Chivas no México; além da Copa do Brasil de futebol e a NBA no Brasil; e boxe e o 2023 World Baseball Classic no Japão.

Embora a disponibilidade varie de acordo com o mercado, os torcedores também podem assinar serviços de streaming como Eurosport, FOX Sports (México), Viaplay Sport, MLB. TV, NBA League Pass, NBA TV, DAZN (Alemanha, Espanha, França e Itália) e Premiere FC (Brasil) por meio de assinaturas complementares do Prime Video. Isso além de uma seleção de documentários Originais da Amazon, incluindo Kelce, Bye Bye Barry, Coach Prime, Giannis e a franquia All or Nothing Original da Amazon, incluindo All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Juventus, All or Nothing: Toronto Maple Leafs e temporadas All or Nothing com vários times da NFL, bem como o time de futebol americano Michigan Wolverines da NCAA.

Sobre o Prime Video

O PV é um destino de entretenimento completo que oferece aos clientes uma vasta coleção de programação premium em um único aplicativo disponível em milhares de dispositivos. No Prime Video, os clientes podem encontrar seus filmes, séries, documentários e esportes ao vivo favoritos – incluindo séries e filmes produzidos por Amazon MGM Studios, como Matador de Aluguel, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Fallout, Reacher,

The Boys e Uma Ideia de Você; conteúdos licenciados favoritos dos fãs como Supernatural e Todo Mundo Odeia o Chris; esportes ao vivo exclusivos para membros Prime como Copa do Brasil e NBA; e programação de parceiros como Canais Globo, Max, Telecine, Premiere, Universal+, Sony One, Discovery+ e NBA League Pass, entre outros, por meio de assinaturas adicionais.

É apenas um dos muitos benefícios da assinatura Amazon Prime que proporciona economia, conveniência e entretenimento. Todos os clientes, independentemente de terem ou não uma assinatura Amazon Prime, podem alugar ou comprar títulos na Loja Prime Video, incluindo blockbusters como Os Mercenários 4, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Taylor Swift: The Eras Tour, Meninas Malvadas e Wonka. Os clientes também podem ir aos bastidores de seus filmes e séries favoritos com acesso exclusivo ao X-Ray.