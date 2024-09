Nova Odessa; 4 times garantem acesso à 2ª Divisão Amador

Após as quartas-de-final da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa de 2024, quatro times garantiram o acesso.

Aconteceu no último final de semana, dias 14 e 15/09, a 2ª rodada da primeira fase da 1ª Divisão. E com os resultados das quartas-de-final da “Terceirona”, quatro times garantiram passagem às semifinais deste ano – e vão disputar os jogos na 2ª Divisão de 2025. São eles o GB Sports, Independente EC, Ajax e Klavin.

O mais tradicional evento esportivo da cidade foi retomado em 2022 é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Os jogos da 1ª e 3ª divisão aconteceram nos campos da Vila Azenha e do Jardim São Jorge. Desde 2022, a participação dos clubes nas três divisões do Campeonato Amador de Futebol de Nova Odessa passou a ser totalmente gratuita.

O Campeonato Amador de Futebol 2024 da 1ª Divisão conta com nove clubes participantes, com cerca de 300 atletas e dirigentes envolvidos diretamente. Já a 3ª Divisão é disputado por 26 times, divididos em quatro grupos, mobilizando aproximadamente 800 atletas, além das comissões técnicas.

2ª DIVISÃO 2024 Nova Odessa

Já os jogos da 2ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa deste ano terão início a partir deste final de semana, dia 22/09. Ou seja: nos dois próximos finais de semana, as torcidas de Nova Odessa poderão acompanhar jogos das três divisões do Campeonato Amador 2024.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes e Lazer da cidade, o experiente árbitro profissional de futebol José Henrique de Carvalho, “a expectativa da cidade e da gestão municipal é sempre grande para este evento esportivo anual, que mobiliza toda a cidade e seus clubes”.

“Estamos em mais um grande Campeonato Amador. Nova Odessa ‘respira’ esporte e o futebol é sempre nossa maior demanda. Tivemos um aumento no número de equipes inscritas neste ano, o que reflete o bom trabalho de nossa Secretaria e da gestão municipal. Desejamos boa sorte às nossas equipes, nas três divisões, com muito respeito entre os participantes”, afirmou recentemente Zé Henrique.

O APLICATIVO

Todas as tabelas e resultados dos jogos de cada rodada, das três divisões do Amador, podem ser acompanhados através do site ou aplicativo Copa Fácil ou diretamente no link https://copafacil.com/-cqvmp@3cfn. O aplicativo foi criado por uma empresa parceira da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esportes e Lazer. Ao longo das rodadas, o aplicativo é constantemente atualizado com os resultados e demais informações do campeonato.

RESULTADOS DOS JOGOS DA 1ª DIVISÃO – SÁBADO – 14/09

São Manoel 1 X 2 Matsubara – Campo do São Jorge

EC Real 1 X 2 Guarapari – Campo da Vila Azenha

EC Triunfo 2 X 1 UVA – Campo da Vila Azenha

Planalto FC 3 X 1 SC São Francisco – Campo do São Jorge

RESULTADOS DOS JOGOS DA 3ª DIVISÃO – DOMINGO – 15/09

Unidos da Saideira 3 X 3 Independente EC – Campo do São Jorge

Independente Jd. Alvorada 1 X 1 EC Ajax – Campo da Vila Azenha

GB Sport Club 1 X 1 Vila Nova B – Campo da Vila Azenha

Toque de Bola 1 X 1 Klavin FC – Campo do São Jorge

