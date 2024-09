Câmara Santa Bárbara entrega título a empresários

A Câmara de Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), promoveu, nesta terça-feira (17), a Solenidade de Entrega do Título “Empresário do Ano”.



O evento, criado a partir do Decreto-Legislativo 07/2015, de autoria do vereador Celso Ávila, homenageia empresários do Comércio, da Indústria e do Setor de Serviços, os quais se destacaram pelos trabalhos desenvolvidos e pelos produtos oferecidos à coletividade. A indicação dos homenageados é feita pela própria ACISB.

Câmara com TRBR

Neste ano, na categoria Indústria, foi homenageado o empresário Tatsuki Yoshioka, diretor da TRBR.

Na categoria Comércio, os homenageados foram os irmãos Francisco Laerte Santichio, Antonio Luiz Santichio e João Carlos Santichio, fundadores dos Supermercados Pague Menos. Por fim, na categoria Prestação de Serviços, foi homenageado o contabilista Luis Carlos Monaro, da Etecon Contabilidade.

O evento contou com a participação do presidente da Câmara Municipal, Paulo Monaro, do vereador Juca Bortolucci, e do presidente da ACISB, Ricardo Fernandes Betin, além de demais diretores da entidade.

