O Show da Luna invade o Tivoli Shopping até outubro

O Tivoli Shopping acaba de inaugurar a atração O Show da Luna para o público infantil que promete muita diversão e aprendizado. Inspirado no sucesso da série de animação “O Show da Luna”, o espaço lúdico está montado ao lado da praça de alimentação e convida as crianças para uma aventura repleta de ciência e brincadeiras.

Até o dia 22 de outubro, as crianças terão a oportunidade de mergulhar no universo curioso e criativo de Luna, a garota de seis anos que ama ciência e está sempre em busca de respostas para as mais diversas perguntas. Além de comemorar os 10 anos de sucesso da série, o evento traz diversas atrações para os pequenos exploradores, como:

brinquedão gigante

inflável com pula-pula e escorregador de 4 metros

piscina de bolinhas coloridas

brincadeiras lúdicas

Espaço Show da Luna

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados – das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O valor da atração é R$50 pelo período de 30 minutos ou R$60 por 1 hora de diversão.

Podem participar da atração crianças de até 14 anos. Crianças com até 1,10m de altura precisam estar acompanhadas de um adulto (que entra gratuitamente).

Serviço:

Brinquedão O Show da Luna

Quando: Até 22 de outubro

Horários: Segunda a sexta-feira: 14h às 22h; sábado: 10h às 22h; domingos e feriados: 14h às 20h.

Local: Praça de Alimentação

Indicação etária: até 14 anos

Ingressos: R$50 (30 minutos) | R$60 (1 hora)

