Coronel Daniel denuncia ameaça a uma apoiadora na Feira do Rolo

O candidato a vereador Coronel Daniel (DC) usou suas redes sociais para denunciar um caso ocorrido na Feira do Rolo, no Jardim da Paz, em Americana, no último domingo (15).

Segundo ele, uma apoiadora estava no local distribuindo material quando um homem teria ameaçado uma mulher afirmando que estava armado.

“Disseram que não é pra fazer campanha lá porque já tem um candidato, nem quero citar o nome. Fica dado o meu recado, vou entrar na feira quantas vezes forem necessárias para levar a minha proposta para as pessoas de bem aqui de Americana”, disse o Coronel em vídeo.