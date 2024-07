Nova Odessa se destacou no Índice de Progresso Social como melhor cidade da região e a 37a de todo o Brasil. Americana fica no Top 120 do país e Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste no Top 500.

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população no Brasil de forma multidimensional. Além de avaliar se as pessoas têm o necessário para prosperar, indo além das métricas tradicionais e paradigmas econômicos, ela permite comparar municípios, estados e regiões.

A plataforma de visualização de dados e mapas oferece acesso a informações abrangentes sobre diversos temas e regiões do Brasil, proporcionando uma compreensão mais ampla das realidades locais e nacional.

Destaques de Nova Odessa

As categorias ‘água e saneamento’ (91,38) e ‘moradia’ (96,1 pontos) puxaram para cima a avaliação de Nova Odessa. O único item em vermelho na avaliação é a ‘obesidade’- listada no item saúde. No computo geral, o tema ‘oportunidades’ foi o que mais pesou para que a cidade não tivesse uma nota mais positiva.

Americana tem, segundo o relatório, problemas com violência contra mulheres, indigenas e ‘taxa de atrasos em processos individuais’.

Em Sumaré, destaque negavito é a falta de pelo menos uma vereadora. Este é o único ponto negativo da cidade além dos atrasos em processos, que está na posição 498 do ranking.

Santa Bárbara d’Oeste tem como problemas também o fluxo de processos ‘lento’ e violência contra indigenas.