O cachorrinho Mumu se encontra perdido na zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste.

O primeiro relato foi feito na sexta-feira. Leia o relato da dona (ela deixou o número de contato)

Meu cachorro sumiu de casa na sexta-feira após as 18 horas no jardim das Orquídeas, se alguém ver ele me avise por favor!!

(19) 99730-0249

Nome dele é Mumu, minha irmã de 6 anos é muito apegada a ele. Ambos são especiais, estamos desesperado!!