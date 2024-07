As semifinais da Eurocopa chegaram e agora restam somente quatro seleções na disputa pelo título continental. Espanha e França decidem a primeira vaga da final na próxima terça-feira (09). Já na quarta-feira (10), é a vez de Inglaterra e Holanda decidirem quem vai jogar a grande final no próximo domingo (14) no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

A Betfair, líder mundial em apostas online e probabilidades esportivas, analisou as chances de vitória de cada uma das seleções na Eurocopa – levando em consideração diversos fatores que influenciam os resultados, como desempenho atual, histórico de confronto, lesões de jogadores, entre outros – para produzir este boletim informativo.

Além do favorito à vitória, a Betfair traz outras probabilidades para os jogos do dia, como os jogadores com mais chances de marcar gols, quem deve fazer mais faltas, cobrar mais escanteios e outras probabilidades especiais. As principais cotações para os jogos das semifinais da Eurocopa são:

Espanha x França na Eurocopa

O primeiro duelo da semifinal terá como palco a Allianz Arena, em Munique. Espanha e Inglaterra entram em campo nesta terça-feira (09) às 16h (horário de Brasília) pela vaga na grande final. Para a Betfair, os espanhóis chegam com leve favoritismo, após eliminar a Alemanha na prorrogação. A Espanha aparece com 52% de chances de classificação, contra 48% da França.

– Classificação da Espanha: 1.78

– Classificação da França: 1.95

– Kylian Mbappe é o jogador mais cotado para fazer um gol na partida segundo a Betfair, com 31% de chances (odd de 3.1)

