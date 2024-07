Nova Odessa possui mais de 4 mil MEIs cadastradas e ativas

Exatos 15 anos após a criação do modelo, completados neste mês de julho de 2024, Nova Odessa conta atualmente com 4.063 MEIs (Microempreendedores Individuais) cadastrados e ativos, gerando renda, empregos e movimentando a Economia local. Em Nova Odessa, foram abertos 319 novos MEIs em 2023. Em 2024, até a última semana, foram abertos mais 109.

No Brasil todo, já são mais de 15,5 milhões de microempreendedores, ou 70% das empresas abertas, neste que é considerado o maior programa de formalização do mundo. Segundo a Receita Federal, entre janeiro e abril deste ano, foram abertos cerca de 1,43 milhão de novos pequenos negócios, que representam 96,7% do total de empresas abertas (1,47 milhão) no país.

O MEI é considerado uma ferramenta essencial para geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social e previdenciária, redução da informalidade e fortalecimento da economia brasileira – sem falar no fato de ser uma tendência, com números de crescimento constantes.

Para apoiar esses empreendedores, a Prefeitura da cidade viabilizou a criação, em 2023, de uma unidade local do Banco do Povo Paulista e, principalmente, unificou 10 serviços essenciais para os negócios no novo Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador, que fica na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro.

“Nossos MEIs têm um perfil generalista, estão registrados praticamente todas as áreas possíveis. Em geral, eles conhecem e buscam informações sobre crédito e cursos no Banco do Povo e no Sebrae Aqui de Nova Odessa, para poderem investir na própria empresa e expandir suas atividades. Nossa agência do Banco do Povo, por exemplo, é uma das mais ativas em liberação de crédito, se comparado a cidades vizinhas”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, Robson Paulo.

Segundo a equipe da Secretaria, a chegada do Poupatempo a Nova Odessa, em 2023, bem como a centralização de diversos balcões de atendimento no novo Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador, são importantes ferramentas de apoio aos microempreendedores da cidade.

No mesmo prédio, atendem hoje o Poupatempo, a Secretaria de Desenvolvimento, o PLT (Posto Local do Trabalho), o Procon, o Posto do Sebrae Aqui, a agência do Banco do Povo Paulista, a Junta do Serviço Militar, o Detran.SP, a Sala dos Empreendedores e, mais recentemente, também o PAV (Ponto de Atendimento Virtual) da Receita Federal. Todos estes serviços funcionam diariamente na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro.

“O Banco do Povo libera crédito para os pequenos empreendedores e o Sebrae complementa com cursos, treinamentos e eventos. O Centro resolveu um problema antigo de distância entre as duas repartições, que antes ficavam longe uma da outra. Hoje, estão todas em salas ‘vizinhas’. Para conseguir o crédito no Banco do Povo é preciso que cada empreendedor faça um curso gratuito do Sebrae”, lembrou o secretário-adjunto Davison Rossato.