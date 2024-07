Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem reúne mais de 2.200 participantes

Mais de 2.200 pessoas acordaram cedo no último domingo (21/07) para participar da “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem”, em Americana. O evento, promovido pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, teve início às 7h e contou com a participação do maratonista americanense Hugo Farias e dos atletas paralímpicos Kesley Teodoro e Ketyla Teodoro.