Nova Odessa acaba de aparecer com destaque em mais um ranking nacional que aponta a qualidade de vida das cidades brasileira. Desta vez, o “Paraíso do Verde” foi apontado para a 24ª melhor cidade do Brasil, dentro os municípios médios (de 50.000 a 100.000 habitantes), na edição 2024 do Ranking CSC (Connected Smart Cities), elaborado pela consultoria Urban Systems, divulgado nesta semana.

Como a metodologia deste ranking favorece cidades de maior porte (perfazendo 95 das 100 citadas), Nova Odessa não figura entre os 100 municípios brasileiros mais “conectados e inteligentes” no geral, dentre 5.570.

Mas ainda assim foi destaque nos rankings de dois indicadores que formam o ranking geral: a cidade aparece na 58ª colocação entre os 5.570 municípios brasileiros no indicador “Segurança”, e em 89º lugar no ranking nacional geral do indicador “Meio Ambiente”.

Para a secretária municipal de Governo, Vânia Cezaretto, as boas colocações nestes dois indicadores refletem os investimentos da Prefeitura de Nova Odessa nas duas áreas, nos últimos quatro anos. Também reafirma as boas colocações e as premiações recebidas por Nova Odessa em outros rankings que avaliam a qualidade das cidades brasileiras nas mais diversas áreas, a partir de indicadores de eficiência e qualidade de vida.

No geral, a cidade mais “conectada e inteligente” do Brasil em 2024, segundo o Ranking CSC, é Florianópolis/SC. São Paulo/SP aparece na 3ª colocação geral, primeira no Estado. Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), o município mais bem avaliado é Jaguariúna, na 11ª colocação –também a 1ª colocada nacional de 50.000 a 100.000 habitantes.

Saiba mais em https://ranking.connectedsmartcities.com.br/.

INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA

A Segurança Pública (que é uma responsabilidade primária do Estado) vem recebendo total atenção da atual gestão municipal de Nova Odessa. A começar pela própria criação da Secretaria Municipal de Segurança, cujo 1º titular é o experiente coronel PM Carlos Fanti.

Desde 2021, foram adquiridos para a GCM (Guarda Civil Municipal) nada menos que 44 novas pistolas calibre 9mm, dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12 e 30 mil munições. Trata-se da maior aquisição bélica da história da corporação, que completou 36 anos de existência.

A corporação municipal ganhou também cinco novas viaturas, incluindo picapes para as novas “Patrulha Rural” e “Patrulha Maria da Penha”, 47 coletes balísticos com nível de proteção III-A, 175 peças de uniformes no padrão da Força Nacional de Segurança e duas armas menos letais de choque, ou “sparks”.

Também foram adquiridos 97 novos coturnos, 90 capas de coletes, 60 coldres, 8 bandoleiras, 2 escudos balísticos e 100 espargidores de gás pimenta, além de 13 rádios digitais e 4 tablets para consultas a sistemas interligados de Segurança e registro de ocorrências in loco – duas novidades para a GCM novaodessense.

A Prefeitura elevou o adicional de periculosidade dos guardas de 30% para 52%, anunciou a construção de uma sede própria para a GCM e contratou 10 novos GCMs, que iniciaram no segundo semestre de 2023 – um aumento de 23% no efetivo, o maior da história.

Além disso, foi restabelecido o bom relacionamento da Guarda com as Polícia Civil e Militar, além de ter sido viabilizada a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros da PM na cidade e a construção de uma nova (e moderna) Delegacia do Município (em obras).

O resultado de todo esse investimento é que Nova Odessa foi apontada em 2023 como a 3ª cidade mais segura do Estado no ano anterior (2022), dentre aquelas com mais de 50 mil habitantes. A informação está no ranking do IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos) do Instituto Sou da Paz.