Bolsonaro passa mal e vai parar no hospital em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã deste sábado de feriado e foi parar no hospital Albert Einstein.

Ele está na capital paulista para participar de ato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

A informação do final da manhã é que ele tinha ficado sem voz devido a uma forte gripe. Assessores garantem que, mesmo com o problema de saúde, ele vai participar do ato na av. Paulista.

Bolsonaristas mais radicais ficaram decepcionados com um vídeo divulgado por JB esta semana.

O ex-presidente parece ter amolecido seu discurso contra ministros do Supremo e também Alexandre de Moraes.

