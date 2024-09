Candidato deixa “rastro” no desfile 7 de setembro em Santa Bárbara

A cada eleição parece que os candidatos não aprendem muita coisa sobre a poluição causada pelos materiais distribuídos, principalmente em eventos.

Neste sábado, não foi diferente no Desfile de 7 de Setembro, em Santa Bárbara d’Oeste, em frente ao Parque Araçariguama.

Leia + sobre política regional

Duas pessoas distribuíam um material do candidato a prefeito Eliel Miranda (PSD), mas não se atentaram que as pessoas jogavam o papel no chão depois, amassados ou até mesmo rasgados. A cena foi presenciada pela reportagem do NM.

Além disso, tanto Eliel quanto o também candidato a prefeito Dr. José (União) escolheram fixar dezenas de suas bandeiras no local do desfile, aproveitando a multidão do evento, mas deixando a desejar no quesito “poluição visual”.