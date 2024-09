Nota de pesar Ecad – Sergio Mendes

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) lamenta profundamente a morte do compositor, pianista, produtor musical e arranjador Sergio Mendes, nesta sexta-feira, 06, aos 83 anos, em Los Angeles, nos EUA.

O artista foi um dos ícones da Bossa Nova e conquistou reconhecimento internacional como um dos importantes representantes da música popular brasileira. Neste momento de muita tristeza, o Ecad se solidariza com seus familiares, amigos e fãs.

Em seu legado musical, Sergio Mendes deixa 70 composições e 681 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. O Ecad fez um estudo das músicas de autoria do artista mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil e “Don’t say goodbye”, uma parceria com John Legend e Scott A Mayo, ficou em primeiro lugar.

A canção “Mas que nada”, que Sergio Mendes gravou como intérprete e ficou marcada em sua trajetória musical, não faz parte do ranking musical porque é de autoria de Jorge Ben Jor.

A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os seus herdeiros receberão os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).

Ranking das músicas de autoria de Sergio Mendes e em parceria mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 Don’t say goodbye John Legend / S Mendes / Scott A Mayo 2 Favo de mel Mika Mutti / Carlinhos Brown / S Mendes / John Powell 3 Real in Rio Carlinhos Brown / So Mendes / Siedah Garrett / John Powell 4 Timeless Sergio Mendes / India Arie / Board Priese L 5 So many stars Keith Marilyn / S Mendes / Albert Samuelsohn 6 Maracatudo Alpert Lani Hall / Sergi Mendes 7 Noa noa Sergi Mendes 8 Groovy samba Sergi Mendes Batucada família Siedah Garrett / Sergi Mendes / Carlinhos Brown / John Powell 9 Horizonte aberto Guto Graca Mello / Sergi Mendes / Paulo Sergio Valle 10 Sapo cai Mika Mutti / Sergi Mendes / Carlinhos Brown Bola viva Carlinhos Brown / Sergi Mendes / John Powell

