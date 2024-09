Partido com mais vereadores candidatos em toda a região, o PL Americana merece um Top10 com muito esmero.

O meio político aposta que o partido fará 3 vereadores podendo beliscar a quarta vaga. Mas no time, a expectativa é fazer 4 nomes ainda podendo beliscar uma inédita 5a vaga, formando uma bancada com mais de um quarto da Câmara.

Leia + sobre política regional

Para se ter uma ideia, o PL é o partido do prefeito Chico Sardelli e tem os dois últimos presidentes da Casa- Os Thiagos Martins e Brochi.

Agora a parte 1 da lista Top10

Léo da Padaria vai lutar para ser o nome mais forte da Praia Azul e do jardim Alvorada além de buscar votos em todos os outros pontos da cidade.

Única vereadora da região mais populosa de Americana, Leonora Périco tem trabalhado para ser das mais votadas da cidade. Tem no marido, Osmar, um importante articulador.

Atual presidente da Câmara, Thiago Brochi fez talvez o maior lançamento de campanha até agora. Vem para ser dos mais votados da cidade, mas tem a concorrência da bancada da bala.

Candidato a deputado em 2022, Thiago Martins tem estrutura grande e também briga para ser o mais votado da legenda.

Fechando o Top parte 1 vem o vereador Silvio Dourado, da juventude católica. Ele é, junto com Rovina, o nome de maior incógnita com relação à votação no dia 6 de outubro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP