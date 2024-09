Clientes do Bradesco relataram na manhã deste sábado de feriado que acordaram com as contas registrando apenas R$ 1 no aplicativo do banco.

O caso ainda ferve ao longo da manhã e o banco ainda não se posicionou.

Uma conta no BlueSky (Renato Souza) relatou que o problema havia sido reportado por vários usuários.

Reclama onde do Bradesco?

A minha conta principal é no Itaú. Imaginando alguns correntistas do Brades… “Vou xingar muito no Twitter… Não pera..”

