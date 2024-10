Eleita com 2.008 votos na segunda tentativa, Jacira Chávare se apresentou aos leitores do NM. Forte em grupos de divulgação de emprego, ela disse que vai buscar entender e atender quase todas as demandas da cidade.

Nascida em 27 de novembro de 1980, em Americana, filha de Jurandir Maneo e Antônia Vitória Chavare, é filiada ao partido Republicanos, Jacira Chavare tem suas raízes na região do bairro Nova Americana, onde mora até hoje. Formada em Administração com ênfase em Comércio Exterior, pós-graduada e MBA em gestão pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.

Jacira atua profissionalmente com consultorias administrativa em empresas em todo o país e sempre esteve envolvida em iniciativas voltadas para o fomento ao emprego e à geração de renda, pilares que nortearam sua trajetória e a campanha que resultou em sua eleição com 2008 votos. Mais de Jacira Chávare Sua atuação política está pautada no fortalecimento dessas ações, agora com o apoio da força do legislativo, para ampliar o desenvolvimento da cidade. Leia + sobre política regional Jacira pretende estabelecer um diálogo constante com diferentes esferas do governo, buscando mais investimentos e verbas para Americana, sem deixar de lado áreas essenciais como geração de emprego, segurança pública, educação, infraestrutura e saúde, que ela considera fundamentais para o bem-estar da população.

