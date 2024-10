Empresas não poderão mais ligar para clientes usando vários números de telefone

No último dia 29, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) determinou, como medida para reduzir ligações telefônicas insistentes e indesejadas, que empresas que usarem mais de um número para fazerem ligações para os clientes, sejam elas de telemarketing ou não, poderão ser multadas em até R$ 50 milhões. Tal regulação visa coibir práticas fraudulentas utilizando os recursos da telefonia, além de estabelecer medidas que facilitam o rastreio de chamadas irregulares.

Se a medida, por um lado, beneficia o consumidor, que chega a receber dezenas desse tipo de ligação por dia, acaba dificultando a atuação de empresas que trabalham com contato ativo com o cliente. A partir de agora, todo número que não existir de fato ou que seja impossível receber chamadas de retorno, será considerado um número inválido pela Anatel.

Kathia Alves, CEO da VIP Solutions, empresa especializada em soluções de telefonia VOIP, explica que a resolução pretende minimizar as ligações de spam. “A binagem aleatória é uma prática comum entre empresas que desejam fazer chamadas em massa, porém, sem critérios claros como, por exemplo, a identificação correta do originador da ligação”, pontua.

Segundo a especialista, ferramentas com mecanismos de compliance, como as oferecidas pela telefonia na nuvem, garantem que as chamadas ativas sejam feitas de forma ética, com a autorização dos clientes, respeitando a privacidade e o tempo de quem está do outro lado da linha, evitando penalizações.

“A telefonia em nuvem permite que as empresas gerenciem suas campanhas de chamadas ativas de forma eficiente e em conformidade com as novas diretrizes da Anatel. Disponibilizamos ferramentas que permitem monitorar e controlar a frequência das chamadas e personalizar as abordagens, ajudando as empresas a manterem suas operações, além de aumentar a taxa de sucesso das ligações ao focar em estratégias mais direcionadas”.

Kathia ressalta também que as empresas que utilizam ferramentas de CRM, que otimizam a manutenção da base de clientes, precisam se adequar à nova resolução, integrando os seus sistemas a meios que garantam que os clientes estejam cientes e de acordo com o contato, devido à identificação correta do originador.

“Essa nova resolução da Anatel busca proteger os consumidores, melhorando a reputação das empresas que operam de forma ética e legal. As empresas que utilizam boas práticas só têm a ganhar. Acredito que a regulação pode aumentar a eficácia das campanhas, que terão uma comunicação mais eficiente e autorizada. Já para as empresas que dependem de volumes altos de chamadas, a resolução pode exigir mudanças significativas nos processos operacionais, com investimentos em tecnologia para garantir conformidade”, conclui.

