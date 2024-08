O NM fez um levantamento com nomes novatos que podem surpreender e beliscar uma vaga na Câmara de Sumaré nas eleições deste ano.

Nesta primeira rodada aparecem três nomes do time do vereador William Souza (PT), que disputa a corrida para prefeito, e do vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos), que aparece muito bem nas pesquisas cotadíssimo para estar no 2o turno.

Os novatos se apresentam

Denise Barja, 56 anos, casada, é Administradora e Pós-graduada em Auditoria de Serviços de Saúde, além de ser Especialista e Consultora em Vigilância Sanitária. Com 31 anos de experiência na área da saúde, Denise ocupou diversos cargos municipais de destaque, incluindo Diretora Técnica de Orçamento e Finanças na Prefeitura de São Paulo e Secretária Municipal de Segurança Alimentar. Desde 2008, é concursada na Prefeitura de Sumaré, onde atuou como Coordenadora em Vigilância Sanitária e Superintendente de Vigilância em Saúde. Foi membro ativo do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 e participou da criação da Lei do Bem-Estar Animal. Além disso, Denise é uma voluntária dedicada, com mais de 15 anos de atuação em associações de bairro e projetos sociais importantes.

PROPOSTAS

Denise Barja não apenas se destaca por suas qualificações e realizações, mas também por seu coração generoso e verdadeira preocupação com o próximo. Mesmo sem o cargo de vereadora, ela já realiza ações significativas para a comunidade. Imagine o que ela fará como Vereadora com o apoio de todos nós.

Wellington Souza vem pelo PT para ser uma das novidades do partido em Sumaré.

BLACK- Casado há 23 anos com Shenia, sou filho de Antônia, uma empregada doméstica desde 1988 e uma mãe guerreira que criou a mim e meu irmão Dierem sozinha. Tenho cinco filhos: Martin, Gabriel, Gabe, Douglas e Guilherme. Nasci em Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, e moro em Sumaré há 43 anos. Morei no São Domingos e atualmente resido no Luiz Cia. Sou músico há 34 anos e atuo na defesa da periferia, sendo a voz do povo. Sinto indignação ao ver crianças dormindo com fome no chão nas periferias.

Propostas:

Auxiliar o povo da periferia, sendo a voz deles dentro da Câmara.

Levantar líderes dentro das comunidades para dialogar com a Câmara.

Criar projetos de lei para oferecer cursos profissionalizantes gratuitos, como uma espécie de “Mãe Rendeira”.

Criar projetos de lei para amparar a melhor idade.

Estabelecer uma casa de apoio para moradores de rua em situação de vulnerabilidade social.

Trabalhar na questão das enchentes.

Atuar na remoção dos entulhos nas ruas.

Revitalizar as praças.

Revitalizar e promover o melhor uso dos campos de futebol.

Colaborar com a Secretaria de Cultura e Lazer para apoiar os artistas de Sumaré.

Atenção psicossocial para crianças em situação de vulnerabilidade.

Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial;

Campanha Contra o Bullying nas Escolas:

Implementação de Programas de Saúde Mental nas Escolas:

Construção de um Hospital Municipal em Sumaré

