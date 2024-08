Vem aí: ‘Pra Sempre Paquitas’

‘Pra Sempre Paquitas‘, série documental Original Globoplay, já tem data de lançamento na plataforma: 16 de setembro. Em cinco episódios, disponibilizados de uma só vez, a produção coloca em protagonismo as integrantes de diferentes gerações, eternas companheiras de palco de Xuxa Meneghel, que fizeram parte do imaginário de tantas crianças e adolescentes no Brasil entre os anos 1980 e 2000.

Curiosidades, drama, sorrisos, reflexões, saudade. Por meio de depoimentos emocionados, entre eles o da rainha Xuxa, a produção resgata as histórias de amizade e união, as primeiras experiências, as curiosidades, os medos, os climas de descontração nos bastidores, as paixões, os sonhos, os diferentes pontos de vista e as decepções.

Além de promover um mergulho na memória afetiva dos brasileiros, o documentário, idealizado pelas ex-paquitas Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão, também traça um paralelo com os tempos atuais e promove a reflexão sobre como a sociedade moderna evoluiu junto às gerações de 1980 e 2000. Questões de gênero, pressão estética, representatividade, competitividade, infância, assédio, trabalho e tantas outros temas são abordados sem pudor ao longo do Original.

Com o olhar de mulheres maduras, elas revisitam as suas experiências, dividem alegrias, relembram grandes dores e momentos icônicos, e têm a chance de entender que cada vivência é única.

O documentário conta com depoimentos de 27 do total de 29 Paquitas: Ana Paula Almeida, Ana Paula Guimarães, Andréa Faria, Andrea Veiga, Andrezza Cruz, Bárbara Borges, Bianca Rinaldi, Caren Lima, Catia Paganote, Daiane Amêndola, Flávia Fernandes, Gabriella Ferreira, Gisele Delaia, Graziella Schmitt, Heloísa Morgado, Joana Mineiro, Juliana Baroni, Lana Rhodes, Letícia Barros, Leticia Spiller, Luise Wischermann, Monique Alfradique, Priscilla Couto, Roberta Cipriani, Stephanie Lourenço, Tatiana Maranhão e Thalita Ribeiro. Além das brasileiras, o Original também traz entrevistas com as Paquitas chilenas, argentinas, uruguaias e peruanas, além de trechos inéditos da paquita americana. Ainda participam figuras do universo que as envolviam: desde as mais conhecidas e parceiras de palco, como Adriana Bombom e as Irmãs Metralha, Mariana e Roberta Richard, até suas mães, passando por pessoas que trabalhavam nos bastidores dos programas, jornalistas, psicólogos e fãs.

‘Pra Sempre Paquitas‘ tem roteiro de Paulo Mario Martins, produção de Anelise Franco, direção de Ivo Filho, direção artística de Ana Paula Guimarães e direção de gênero de Mariano Boni.

