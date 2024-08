Coca-Cola FEMSA Brasil abre vagas temporárias em Sumaré

Com foco na excelência para atendimento ao aumento da demanda do verão e celebrações de fim de ano, a Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola, realiza anualmente o Plano Verão, com contratações temporárias em diversos setores e localidades.

Em Sumaré, onde a empresa opera um Centro de Distribuição (CD), há oportunidades para ajudante operacional (15 vagas), mecânico de manutenção de equipamentos (uma vaga), operador de empilhadeira (duas vagas), operador de empilhadeira manobrista (uma vaga) e promotor de vendas (8 vagas).

Para se candidatar e consultar mais detalhes das oportunidades, os interessados de Sumaré e cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem acessar o site https://bit.ly/m/cocacolafemsabrasil. As vagas abrangem a área Operacional e Comercial e exigem Ensino Médio completo.

“O plano verão é de extrema relevância para a Coca-Cola FEMSA Brasil, para atendermos com excelência à grande demanda dessa época de temperaturas mais elevadas e festividades. Além disso, a ação tem um impacto socioeconômico muito positivo”, afirma Cristiane Yamamoto, diretora de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Os processos de contratação já se iniciaram e devem acontecer até dezembro, com vagas destinadas também a Pessoas com Deficiência (PcDs).

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Sobre a Coca-Cola FEMSA

A Coca-Cola FEMSA é uma das maiores engarrafadoras da franquia Coca-Cola do mundo por volume de vendas. A Companhia produz e distribui bebidas das marcas registradas da The Coca-Cola Company, oferecendo um amplo portfólio de 134 marcas a mais de 270 milhões de consumidores todos os dias. A companhia comercializa e vende aproximadamente 3,8 bilhões de caixas unitárias através de mais de 2 milhões de pontos de venda por ano. Operando 56 unidades de manufatura e 249 centros de distribuição, a Coca-Cola FEMSA está comprometida a gerar valor econômico, social e ambiental para todos os seus grupos de interesse em toda a cadeia de valor. A Companhia é membro do Índice de Sustentabilidade de Mercados Emergentes do Dow Jones, Índice de Sustentabilidade MILA Pacific Alliance do Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index; e do índice S&P/BMV Total México ESG, entre outros. Suas operações abrangem alguns territórios no México, Brasil, Guatemala, Colômbia e Argentina, e, em nível nacional, na Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Uruguai e Venezuela mediante um investimento na KOF Venezuela. Para obter mais informações, visite www.coca-colafemsa.com.