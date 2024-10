Novidades corporativas de Natura e Motorola Brasil

No ano em que celebra uma década como Empresa B, a Natura anuncia sua certificação com o selo B Corp pela quarta vez consecutiva. A primeira certificação ocorreu em 2014, quando a Natura se tornou a primeira companhia de capital aberto do mundo a receber o selo. O reconhecimento é concedido pelo B Lab, instituição independente e sem fins lucrativos que integra o Movimento B – uma comunidade global que visa transformar a economia por meio de negócios mais inclusivos, equitativos e regenerativos.

“A Natura possui um histórico consolidado de práticas que visam o crescimento econômico aliado ao bem-estar socioambiental e, ao longo da última década, vem intensificando esforços para expandir e aprimorar iniciativas que visam apoiar toda a sua cadeia de valor. Acreditamos que, em um cenário tão desafiador quanto o atual, em que o mundo todo vem enfrentando os efeitos negativos da ação humana no planeta, precisamos trabalhar coletivamente para transformar essa realidade e impulsionar uma forma diferente de fazer negócios, em que lucro e propósito possam estar em equilíbrio.

O conceito de sustentabilidade não é mais suficiente para endereçar a restauração do que já foi degradado. Por isso adotamos como estratégia a regeneração”, comenta Ana Costa, vice-presidente de Reputação, Jurídico, Sustentabilidade e Comunicação Corporativa.

Natura em alta

De três em três anos, período em que ocorre o processo de certificação, são considerados o desempenho ambiental, social e a governança da companhia dentro de cinco pilares: Governança, Colaboradores, Meio Ambiente, Clientes e Comunidade. São levados em conta, ainda, aspectos que o B Lab chama de Modelos de Negócios de Impacto (IBMs). A Natura é uma das poucas empresas no mundo a se destacar em seis Modelos de Negócios de Impacto: Mitigação da Pobreza na Cadeia, Conservação do Solo e da Vida Silvestre, Microdistribuição, Desenvolvimento de Funcionários, Redução de Toxinas e Estatuto B.

Stella Colucci é a nova diretora de Marketing da Motorola no Brasil

A Motorola anuncia a chegada de Stella Colucci, nova diretora de Marketing da marca no Brasil. Com mais de 18 anos de experiência na área, a profissional contribuirá com as estratégias de negócios da empresa, com foco em inovação e crescimento de mercado, impulsionando o posicionamento da marca e fortalecendo a conexão com os consumidores.

“Assumo esse novo desafio com muito entusiasmo e a convicção de que, junto com a equipe da Motorola, vamos alcançar resultados significativos. Minha prioridade será fomentar a excelência em todas as iniciativas, trazendo inovação constante para fortalecer a marca e continuar a elevar sua presença no mercado brasileiro”, comenta Stella.

Formada em Publicidade e Propaganda pela USJT e pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV, a executiva possui uma forte paixão por gestão de pessoas e combina uma abordagem focada em dados e uma intuição aguçada. Durante sua trajetória profissional, Stella já atuou em diversos setores, como gestão de produtos e comunicação digital e offline, tendo passado por empresas como Nextel, Samsung e Amazon, nas quais atuou em cargos de liderança.

