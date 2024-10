Um dos principais jogadores da história recente do Palmeiras, Antônio Carlos da Costa Gonçalves, o Tonhão, faleceu nesta terça-feira, 22, aos 55 anos.

A morte foi confirmada por um de seus filhos nas redes sociais após algumas semanas de internação, mas a causa não foi confirmada pelo mesmo, ou pelo clube, que prestou homenagens rapidamente.

Formado na Academia, Tonhão atuou com a camisa do Palmeiras em 161 oportunidades com quatro gols marcados, conquistando cinco títulos no período.

Ele teve duas passagens pelo clube entre 1988 e 1996, sendo bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994. As redes sociais oficiais do clube se manifestaram sobre o ocorrido.

Nota do Palmeiras pela morte de Tonhão

“A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos. Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e fez quatro gols. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos do ex-zagueiro, com quem nos solidarizamos neste momento de imensa tristeza e saudade“, escreveu em nota.

O NM também lamenta a morte do zagueiro tão conhecido da torcida paulista.

